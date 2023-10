Quello che non sai su Vannucchi, il portiere della Fiorentina convocato in Nazionale

Andiamo a scoprire qualcosa in più su Tommaso Vannucchi, l’estremo difensore della Fiorentina che è stato chiamato in Nazionale.

Il campionato di Serie A, e non solo, è fermo per la sosta nazionale; una pausa fondamentale per la nazionale azzurra. L’Italia è impegnata in due partita di grande importanza: in casa contro Malta e in trasferta con l’Inghilterra. Centottanta minuti che rischiano di essere decisivi per la qualificazione al prossimo Europeo; i ragazzi di Spalletti devono quantomeno mantenere il secondo posto in modo da strappare il pass diretto.

La prima sfida, come detto, sarò contro Malta con gli azzurri obbligati a conquistare i tre punti anche per dare continuità al successo ottenuto sull’Ucraina nell’ultima partita disputata da Frattesi e compagni. Spalletti vuole preparare al meglio queste due sfide con i giocatori convocati da un tecnico che ha l’obiettivo di portare la propria idea di calcio (quella con cui ha vinto lo scudetto con il Napoli) anche in nazionale.

Tra i ragazzi convocati da Spalletti abbiamo una sorpresa, un ragazzo decisamente giovane, di ruolo portiere, che ha provato l’emozione di allenarsi con giocatori di un certo livello; stiamo parlando di Tommaso Vannucchi, estremo difensore classe 2007 in forza alla Fiorentina.

Tommaso Vannucchi della Fiorentina chi è? Spalletti lo ha convocato in Nazionale

Sedici anni e la sensazione di essere di fronte ad un portiere di grande valore in grado di svolgere una carriera decisamente importante. Ci sono infatti tante aspettative intorno a Tommaso Vannucchi, attuale terzo portiere della Fiorentina dopo Terracciano e Martinelli considerando l’infortunio capitato a Christensen; aspettative alta ma, visto anche l’età del ragazzo, necessità di farlo crescere nella più totale serenità.

Con i viola ha firmato un contratto fino al 2025; la società lo ha blindato evitando di perderlo dal momento che Vannucchi aveva attirato l’interesse di una squadra di livello internazionale come il PSG. Abbiamo detto della chiamata di Spalletti; il tecnico della nazionale, complice l’infortunio di Provedel, ha voluto regalare qualche ora di gloria a Vannucchi facendolo allenare con gli azzurri nella giornata di mercoledì.

Una soddisfazione immensa per una ragazzo successivamente chiamato dalla sua nazionale di appartenenza, l’Under17. Presentarsi in ritiro dopo essersi allenato con giocatori di livello come Donnarumma, Barella e Berardi rappresenta, senza ombra di dubbio, un momento che il giovane portiere non si dimenticherà mai. Su Vannucchi ci sono alte aspettative e magari, un giorno, sarà lui ad allenarsi con la nazionale maggiore per preparare una partita di qualificazione ad un Europeo.