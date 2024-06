DIRETTA Euro 2024, Ungheria-Svizzera: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Ungheria-Svizzera apre lil programma del secondo giorno di Euro 2024: calciomercato.it la seguirà in tempo reale

Dopo il trionfo della Germania (5-1) nella partita inaugurale di Euro 2024 contro la Scozia, alle ore 15 Svizzera e Ungheria sono scese in campo per disputare la seconda partita del Girone A. Le due squadre proveranno ad trarre vantaggio dalla sconfitta dei britannici per raggiunger momentaneamente in testa i padroni di casa a quota 3 punti in classifica.

Ottimamente allenata dall’italiano Marco Rossi, la squadra magiara disputerà il suo terzo campionato europeo consecutivo e punta soprattutto sul talento cristallino di Dominik Szoboszlai. Di fronte, ci sarà una nazionale solida, guidata in panchina da Murat Yakin e in campo da giocatori che militano in Serie A come Yann Sommer, Ricardo Rodriguez e Dan Ndoje. Reduci da un Euro 2020 a dir poco brillante, gli elvetici sperano di emulare il risultato dell’ultimo precedente tra le due squadre, che si concluse sul punteggio di 5-2 nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2018. Calciomercato.it seguirà la sfida di Colonia in tempo reale.

Formazioni ufficiali Ungheria-Svizzera

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Szalai, Orban, Lang; Fiola, Schafer, A. Nagy, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. All.: Marco Rossi.

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye; Vargas, Duah, Aebisher. All.: Murat Yakin.

CLASSIFCA GIRONE A: Germania 3; Svizzera, Ungheria e Scozia 0