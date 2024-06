Napoli, Osimhen è una furia su Instagram: “Pubblicherò le foto”

Messa in dubbio la professionalità e l’impegno del centravanti del Napoli. La risposta furiosa attraverso una diretta Instagram

Sta imperversando sui social, e non poteva essere altrimento il durissimo sfogo del bomber del Napoli Victor Osimhen, avvenuto attraverso Instagram. Non si contano ormai le ‘condivisioni’ delle parole, alcune comprensibili e altre meno, del nigeriano protagonista dell’ultimo Scudetto degli azzurri.

Stando ad alcune fonti africane, a quanto pare la rabbia di Osimhen era rivolta all’indirizzo di George Finidi. In conferenza stampa, il CT della Nigeria aveva messo in dubbio la professionalità e l’impegno del centravanti per le sorti della propria Nazionale.

Per Finidi, Osimhen avrebbe dovuto mettersi a disposizione per le due partite (contro Sudafrica e Benin) di qualificazione al Mondiale nonostante l’infortunio – l’ennesimo di una stagione travagliatissima, a meno di sorprese l’ultimissima al Napoli – che lo ha messo ai box per un mese. La Nigeria ha raccolto appena 1 punto in 180 minuti, complicando ulteriormente (nel suo girone è quinta con appena 3 punti) il suo cammino verso il Mondiale del 2026 in centro-nord America.

Drama within Nigerian football continues. Victor Osimhen just did a live a few mins ago very angry. Responding to allegations made by Finidi George that he can’t beg Osimhen to come play for Super Eagles during WC qualifiers. Osimhen was injured👇🏾 pic.twitter.com/lft6Tk4XZm — Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) June 15, 2024

“Non lascio uscire il mio nome dalla vostra bocca, pubblicherò le foto sulle mie storie. Ho gli screenshot delle nostre conversazioni!”, sono alcune delle parole che si comprendono dallo sfogo di Osimhen, la cui diretta su Instagram è stata interrotta da quello che potrebbe essere un membro del suo staff, che in qualche modo ha cercato di placare la sua ira.