La carta segreta dell’Inghilterra agli Europei: la vendetta all’Italia è costosissima

L’Inghilterra ha una mossa segreta per battere l’Italia e le altre concorrenti agli Europei: di cosa si tratta e perché costa così tanto

Gli Europei in Germania hanno avuto il via con l’importante affermazione dei tedeschi contro la Scozia, una partita in cui i padroni di casa hanno messo in mostra le loro grandi qualità offensive e tutti i talenti in rosa. Oggi sarà la volta di Spagna e Italia, due big attese in uno scontro, prima a distanza e poi diretto, nel gruppo B.

L’Inghilterra, invece, vuole subito essere protagonista nel girone C, dove dovrà vedersela con Serbia, Danimarca e Slovenia, un terzetto insidioso, ma non proprio insuperabile per chi è tra le favorite alla conquista del trofeo. I Tre Leoni devono superare la brutta delusione di tre anni fa, quando furono sconfitti davanti al loro pubblico proprio dall’Italia ai calci di rigore.

A distanza di 36 mesi, ci sono nuove consapevolezze, tanti talenti e la voglia di riscattarsi, ma non sarà facile arrivare fino alla fine anche in Germania. Per vendicarsi degli Azzurri e mettersi alle spalle l’ampia concorrenza, però, c’è anche un’arma segreta che Gareth Southgate cercherà di sfruttare al massimo.

Cos’è l’Oura Ring, l’anello intelligente che l’Inghilterra sfrutterà agli Europei

I bookmaker sostengono che l’Inghilterra sia la nazionale favorita per la vittoria degli Europei, e chissà che il motivo, oltre alla qualità del gruppo, non sia anche l’Oura Ring. Si tratta di un costosissimo anello intelligente, che è stato consegnato a tutti i calciatori dei Tre Leoni e che viene utilizzato dallo staff per monitorare molti parametri utili alla performance.

Si tratta, per esempio, di sonno, stress e in generale della salute del cuore, tutti fattori fondamentali per capire come potrebbero andare le cose in Germania e che, alla lunga, incidono sulle performance e le scelte dell’allenatore. Anche lo stesso Southgate è stato visto indossare l’anello all’indice della mano sinistra e alcuni calciatori l’hanno portato durante l’allenamento.

A sorprendere è la spesa complessiva per gli Oura Ring: considerando che costano 500 euro l’uno, in tutto la Federazione avrà dovuto spendere almeno 15mila euro per dotare dei dispositivi tutto lo staff, oltre ai calciatori. La speranza dell’Inghilterra è che possa davvero rivelarsi un’arma letale, oltre che fortunata.