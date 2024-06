L’Atletico ha detto sì: scambio accettato e addio Juve

Si intrecciano ancora una volta i destini di Atletico Madrid e Juventus sugli insidiosi sentieri del calciomercato

La presenza di un direttore sportivo com’è Andrea Berta nella dirigenza dell’Atletico Madrid ha spesso portato ad intrecci interessanti con la Serie A. Che si tratti di manovre in entrata o in uscita, il legame con l’Italia resta sempre molto attivo, come testimonia anche la trattativa invernale per Moise Kean, tramontata solamente dopo le visite mediche di rito del calciatore.

Una pista che sembra essere tornata d’attualità in queste ore, nell’ottica di un possibile scambio con la Juventus per Alvaro Morata. Dal ritiro della nazionale spagnola, l’attaccante 31enne ha chiesto chiarezza sul proprio futuro, aprendo ufficialmente le porte ad un addio. Come la sorsa estate, l’ex Real non disdegnerebbe affatto un ritorno in Italia, dove è stato nuovamente accostato anche alla Roma.

Scambio con l’Atletico Madrid, la Juve gli dice addio

Al di là di questi possibili contatti diretti con i bianconeri, i colchoneros potrebbero influenzare il mercato di Cristiano Giuntoli anche in maniera indiretta. Una delle principali preoccupazioni del club iberico resta, infatti, trovare una soluzione definitiva per Joao Felix. L’attaccante portoghese rientrerà alla base dopo il prestito al Barcellona, ma sarà ancora una volta solamente di passaggio.

L’attaccante portoghese vorrebbe rimanere in Catalogna e in questi giorni i due club stanno ragionando su un possibile scambio. Al momento, la pista Ansu Fati non convince i capitolini che, secondo ‘sport.es’, hanno dato invece il via libera ad un eventuale scambio con Vitor Roque. Confermando quanto anticipato nei giorni scorsi, il quotidiano catalano parla della volontà del brasiliano di restare al Barça. Proposto anche alla Juventus, l’attaccante diciottenne al momento esclude una partenza in prestito, ma un’operazione di questo tipo potrebbe fargli cambiare idea, con il Porto che resta sempre vigile sullo sfondo.