Presentato lo spot col Ministero dell’Agricoltura, Gravina e Abodi: “Nazionale più di una squadra”

A Casa Azzurri la presentazione degli spot in collaborazione tra la Nazionale e il Ministero dell’Agricoltura: presenti Lollobrigida, Abodi e Gravina

DA ISERLOHN – Nel giorno dell’esordio dell’Italia contro l’Albania, a Casa Azzurri un importante appuntamento ‘istituzionale’ con la conferenza di presentazione dello spot realizzato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la Nazionale. A intervenire i Ministri Abodi e Lollobrigida, oltre al presidente della Figc Gabriele Gravina. Protagonisti dello spot che esordirà stasera Donnarumma, Pellegrini, Darmian, Zaccagni e Orsolini, girato nella prima fase del ritiro a Coverciano (per questo è presente l’attaccante del Bologna, poi escluso dai convocati definitivi). Con la partecipazione straordinaria del ct Spalletti.

A prendere la parola per primo è il presidente Federcalcio Gabriele Gravina: “Per noi è motivo di orgoglio, nel mettere insieme le energie fondamentali per affrontare questa prima partita. La Nazionale è più di una squadra di calcio, un qualcosa di più rispetto alla nazionale, intesa come squadra, degli italiani. Rappresenta una vera e propria comunità, itinerante, lo dimostra la scelta nel consentire alla Nazionale di toccare qualunque punto a livello geografico del nostro territorio nazionale. Ringrazio il ministro Lollobrigida per aver scelto un aspetto così importante della valorizzazione del calcio e dello sport, utilizzare il calcio nelle sue dimensioni più inedite. Bello vedere questa collaborazione col Ministero dell’Agricoltura, dimostra che quando il Paese riesce a confrontarsi con una progettualità innovativa per le sue eccellezze, siamo imbattibili. Possiamo dare messaggi positivi, segnali in termini di evoluzione e proiezione futura”.

Abodi: “C’è bisogno di campioni, ma a vincere è sempre il collettivo”

Poi l’intervento del ministro dello Sport Abodi: “Giornata di emozioni, noi abbassiamo un po’ la tensione. Ringrazio il ministro Lollobrigida, vince sempre la squadra. La Nazionale è molto di più di una squadra, è un catalizzatore di attenzione, a partire dai protagonisti del campo. È giusto utilizzare queste campagne, non è un caso che questa sia già la terza in ordine di tempo dopo volley e rugby. Tutte le squadre azzurre sono importanti, abbiamo bisogno di campioni come i nostri prodotti DOP e IGP ma poi vince il collettivo. Ci siamo regalati il senso di un percorso comune”.

A terminare il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “Gli spot saranno tre, sotto la guida di un agricoltore prestato al calcio si fa per dire come Spalletti, che è un rappresentante anche dell’amore per i nostri prodotti. Bello lo slogan, l’Azzurro ci unisce sempre. Tutti devono remare in favore dell’interesse nazionale, è un dovere per ogni italiano, come nelle altre nazioni è un fatto naturale. Le nostre produzioni sui mercati esteri hanno un valore maggiorato solo per il fatto di essere italiani. Ieri Spalletti ha detto una cosa bellissima, sui 60 milioni che devono unirsi. Mi permetto di dire che gli italiani sono molti di più, fuori dai confini ce ne sono altri 60 milioni che amano a volte l’Italia anche di più perché sentono l’attaccamento e la voglia di tornare. La Germania per noi è importantissima, è nostro primo mercato all’estero sotto questo aspetto. Noi oggi affrontiamo l’Albania, il nostro secondo tifoso da sempre. Sappiamo che tifano Italia in maniera sfrenata, ho apprezzato che loro si sentano debitrici per l’accoglienza che gli abbiamo dato. Avremo questo momento di sport, più importante ancora del risultato, che unisce”.