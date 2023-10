Clausola da 54 milioni, ma la Juve osserva: le ultime su Foyth | CM.IT

La Juventus, alle prese con le questioni Fagioli e Pogba, guarda al mercato di gennaio: per la difesa, suggestione Foyth

La pausa per gli impegni delle Nazionali non ha portato buone notizie in casa Juventus. E non dipende dai giocatori impegnati con le rispettive selezioni. Dopo la conferma della positività di Paul Pogba, che adesso attende la sanzione, è esplodo anche il caso Nicolò Fagioli.

Il giovane centrocampista bianconero è indagato per scommesse illecite, dopo essersi autodenunciato alle autorità. E, adesso, il calciatore rischia davvero una squalifica pesante: “Se questa condotta venisse provata, ovvero l’aver effettuato delle scommesse anche presso soggetti autorizzati e anche in settori diversi dal calcio, il giocatore rischia una sanzione non inferiore ai tre anni, quindi dai tre anni in su”, le parole dell’avvocato Enrico Lubrano a Tv Play nella giornata di ieri. Uno scenario davvero difficile da digerire per la Juventus e Massimiliano Allegri.

Di contro, però, i legali di Fagioli si dicono sereni: “Il nostro assistito sta affrontando con responsabilità la vicenda, in un’ottica di massima trasparenza e collaborazione con l’Autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, come dimostra il fatto di essersi attivato per primo e tempestivamente nei confronti della Procura Federale“, le dichiarazioni affidate all’agenzia di stampa ‘Ansa’ degli avvocati Luca Ferrari e Armando Simbari. Dunque, situazione in divenire, ma la Juventus deve guarda avanti, in particolar modo al mercato di gennaio e non solo per quanto riguarda il centrocampo.

Giuntoli tra difesa e centrocampo: le ultime su Foyth

Se per rinforzare il centrocampo la Juve sta seguendo Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham e Khephren Thuram del Nizza, figlio dell’ex difensore bianconero Lilian, per la fascia destra, e non solo, circolano voci su un possibile interesse per Juan Foyth. Legato al Villarreal da un contratto valido fino al 30 giugno 2026, l’argentino sta dimostrando tutto il suo valore e la duttilità, potendo giocare indifferentemente come centrale o esterno destro in difesa.

Ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale non si registra nessun movimento concreto da parte della Juventus per il 25enne prodotto del vivaio dell’Estudiantes. La clausola rescissoria all’interno dell’accordo in vigore col ‘Submarino Amarillo’ è pari a 54 milioni di euro, ma una partenza a gennaio non viene esclusa. La Juve lo segue a distanza, ma ci vorrà un grande lavoro di diplomazia per portarlo a Torino, visti i costi elevati dell’eventuale operazione. Vi terremo aggiornati.