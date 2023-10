Juventus senza pace dopo Pogba: altro bianconero a rischio squalifica di tre anni

Dopo Pogba, la Juventus e Allegri rischiano di perdere a lungo anche un altro calciatore: l’ombra di una squalifica pesantissima

Una serata di grandi emozioni, ieri, all’Allianz Stadium per le celebrazioni del centenario della guida della famiglia Agnelli alla Juventus. E un risveglio, però, decisamente complicato per i bianconeri, stando alle notizie in circolazione, che potrebbero far piovere una nuova tegola sulla squadra di Massimiliano Allegri.

La Vecchia Signora ha già perso Paul Pogba per la vicenda doping e adesso si attende di scoprire per quanto tempo il francese sarà squalificato. Ma ci sarebbe un altro giocatore fortemente a rischio di uno stop da parte della giustizia sportiva. Si tratta di Nicolò Fagioli, finito sotto indagine da parte della Procura di Torino.

Juventus, Fagioli sotto indagine: cosa rischia il centrocampista

La Procura torinese ha aperto un fascicolo nell’ambito di una indagine che riguarderebbe scommesse illegali e nella quale risulterebbe, da alcuni controlli, anche il nome del giocatore 22enne della Juventus.

Sarebbe stato aperto, dunque, un fascicolo anche da parte della Federcalcio. A questo punto, andranno accertati i fatti e le eventuali responsabilità del centrocampista. Nel caso in cui queste emergessero, Fagioli andrebbe incontro a una violazione dell’art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva sul divieto da parte dei tesserati di scommettere su gare calcistiche in ambito Fifa, FIGC e Uefa. Le sanzioni possibili andrebbero dall’inibizione a una squalifica di almeno tre anni con ammenda.