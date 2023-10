Caso Fagioli e rischio squalifica: annuncio UFFICIALE 

Le prime dichiarazioni ufficiali dopo il caso esploso in mattinata che ha coinvolto il centrocampista della Juventus

Importanti novità sul fronte Juventus in seguito al nuovo scandalo esploso in mattinata. Come raccontato nelle scorse ore, infatti, da parte della Procura di Torino è stato aperto un nuovo fascicolo nell’ambito di un’indagine su scommesse illegali nel quale risulterebbe essere coinvolto anche il nome di Nicolò Fagioli.

A tal proposito, per far chiarezza sulla posizione del centrocampista bianconero, sono intervenuti gli avvocati gli avvocati Luca Ferrari e Armando Simbari, i quali hanno garantito che in questo momento “Nicolò è sereno ed è massimamente concentrato sulla Juventus e sul campionato”.

Nelle parole affidate all’Ansa, i legali di Fagioli hanno ammesso di aver già intrapreso un dialogo con le autorità competenti e della Procura della Federcalcio sul caso in questione: “In riferimento alle notizie apparse sulla stampa in data odierna, possiamo rappresentare che il nostro assistito sta affrontando con responsabilità la vicenda, in un’ottica di massima trasparenza e collaborazione con l’Autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, come dimostra il fatto di essersi attivato per primo e tempestivamente nei confronti della Procura Federale”.

In attesa di riscontri ufficiali in merito all’indagine in corso, vanno menzionati anche i rischi cui potrebbe andare incontro il classe 2001. Qualora venissero riscontrate delle responsabilità reali del calciatore, si verificherebbe la violazione dell’art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva sul divieto da parte dei tesserati di scommettere su gare calcistiche in ambito Fifa, FIGC e Uefa. Tra le possibili sanzioni, si va dall’inibizione a una squalifica di almeno tre anni con ammenda.