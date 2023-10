Caso Fagioli, avvocato Lubrano: “Rischia almeno 3 anni. Juve penalizzata se…”

L’avvocato Enrico Lubrano, intervenuto ai microfoni di Tv Play, ha parlato del caso relativo a Nicolò Fagioli

Dopo le accuse di doping con annessa sospensione per Paul Pogba, la Juventus si trova ad affrontare un’altra situazione delicata. Questa volta però lo scenario è ancora più spaventoso.

Il calciatore italiano è stato infatti indagato per scommesse illecite. Una violazione del codice sportivo che, se venisse confermata, metterebbe in seri guai il talento della Vecchia Signora. A riguardo si è espresso, ai microfoni di ‘Tv Play’, l’avvocato Enrico Lubrano: “La questione Fagioli è molto seria e delicata: la Procura della Repubblica territorialmente competente ha aperto una indagine penale ed a quel punto la Procura Federale della FIGC ha chiesto gli atti e deve appurare se ci sono riflessi disciplinari sulla sua condotta”. E le sue conseguenze per il calciatore potrebbero essere pesanti: “se questa condotta venisse provata, ovvero l’aver effettuato delle scommesse anche presso soggetti autorizzati e anche in settori diversi dal calcio, il giocatore rischia una sanzione non inferiore ai tre anni, quindi dai tre anni in su“.

Juventus, la possibile sanzione per il caso Fagioli

Un altro caso spinoso che mina la serenità in casa Juventus, apparentemente ritrovata dopo il terremoto di inizio stagione scatenato dalla questione legata al doping di Paul Pogba.

Le conseguenze delle azioni di Nicolò Fagioli, come sottolinea Lubrano, potrebbero riguardare anche la Juventus: “L’unica tipologia di rischio estremo è se questi fatti fossero stati noti dal legale rappresentante da tempo e senza effettuare la denuncia. Realisticamente invece -insiste l’avvocato- la Juventus potrebbe ricevere un’ammenda pecuniaria per responsabilità oggettiva nella condotta del tesserato”.