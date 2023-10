Colpo da cinquanta milioni: così la Juventus blinda la difesa

La Juventus vuole rinforzare la propria retroguardia e punta al colpo da cinquanta milioni di euro: è un obiettivo di vecchia data

Terza in classifica e pronta a sfidare il Milan capolista: dopo la vittoria nel derby la Juventus continua a giocare a ‘nascondino’ e ribadisce che l’obiettivo di quest’anno è un piazzamento in Champions e non lo scudetto.

I risultati però stanno dando convinzione e consapevolezza alla squadra di Allegri ed allora le prossime settimane potranno servire alla Juve per gettare la maschera e candidarsi senza tentennamenti a lottare per il titolo fino al termine del campionato. Per farlo Giuntoli in inverno potrebbe andare a caccia di innesti di spessori, soprattutto – come dichiarato dallo stesso dirigente bianconero – se dovessero presentarsi interessanti opportunità.

Non lo è, almeno non dal punto di vista esclusivamente economico Juan Foyth: il difensore argentino, di proprietà del Villarreal, è stato in diverse occasioni accostato alla Juventus ed ora il suo nome torna di attualità.

Calciomercato Juventus, 50 milioni per Foyth

Il 25enne difensore argentino, terzino destro capace di giocare anche al centro della retroguardia, può essere il rinforzo che Giuntoli ha intenzione di regalare ad Allegri per il reparto difensivo.

A riferirlo è ‘todofichajes.com’, secondo cui la Juventus sarebbe pronta a tornare alla carica per Foyth. Scipparlo al Villarreal non sarà però semplice, visto che l’argentino è uno dei pilastri del Sottomarino giallo. In questa stagione ha già collezionato 9 presenze (sempre titolare in campionato) con anche un gol all’attivo.

Proprio per questo motivo, la Juventus dovrà fare un investimento importante per strapparlo al club spagnolo che, forte del contratto fino al 2025 e di una clausola superiore ai 50 milioni di euro, proverà sicuramente ad alzare il muro davanti alle proposte bianconere. Pista, ad ogni modo, da seguire con la difesa che è uno dei reparti della squadra bianconera che ha bisogno di rinforzi: Giuntoli pensa a Foyth per accontentare Allegri.