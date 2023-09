Osimhen, che succede? Gennaio si avvicina: tutti gli scenari

Il caso Osimhen apre ovviamente svariati scenari di calciomercato in vista di gennaio: cosa succede al Napoli e al suo bomber

L’avvio di stagione del Napoli era già piuttosto delicato di suo, tra problemi di gioco e di rendimento. Quanto accaduto nelle ultime ventiquattr’ore ha complicato ulteriormente le cose e aperto ufficialmente la crisi conclamata in casa azzurra, con il caso Osimhen deflagrato in pochissimo tempo arrivando a una rottura clamorosa.

Dal faccia a faccia tra Osimhen e Garcia, che già non aveva rasserenato l’ambiente ma con lo screzio di Bologna che pareva potersi ricomporre, la situazione è degenerata in maniera imprevista prendendo le mosse da due improvvidi video pubblicati sul canale Tik Tok dalla società, in cui si prendeva in giro il giocatore per l’errore dal dischetto al ‘Dall’Ara’. L’agente di Osimhen, Calenda, ha risposto paventando azioni legali e il giocatore, sul suo profilo Instagram, ha cancellato ieri in tarda serata praticamente tutte le foto con la maglia azzurra.

Una situazione paradossale, da guerra aperta. Si aggiunga la dichiarazione del giornalista Akatugba, amico del centravanti, che sui social ha spiegato che Osimhen non vuole rinnovare il contratto e lasciare Napoli. E adesso, il Napoli si trova a dover preparare la gara di stasera contro l’Udinese, al ‘Maradona’, in una autentica polveriera. Intervistato da Calciomercato.it, lo scrittore De Giovanni ha auspicato che Osimhen sia in campo, pur criticando le mosse del giocatore. Ma la frattura tra lui e l’ambiente in questo momento appare netta. Il rischio che stasera il nigeriano possa non giocare esiste, pur essendo stato inserito nell’elenco dei convocati, e a questo punto saranno da valutare anche gli impatti nel medio e nel lungo periodo.

Napoli-Osimhen, è rottura: rinnovo lontano, le possibili destinazioni a gennaio

Il discorso si sposta inevitabilmente sulle ripercussioni di campo e di calciomercato che la vicenda potrebbe avere. Con un futuro di Osimhen che potrebbe seriamente essere lontano da Napoli.

Il presidente azzurro De Laurentiis, come spieghiamo su Calciomercato.it, è irritato da tutta la vicenda. Esisteva un accordo di massima con Calenda per il rinnovo di Osimhen, accordo che però sarebbe saltato. Adesso, le strade possono portare alla ricomposizione, o al lungo addio, sul mercato di gennaio.

A proposito di quanto avverrà nei primi giorni del 2024, Osimhen sarebbe atteso dalla Coppa d’Africa con la Nigeria. Rischiare di rimanere fuori rosa fino alla riapertura della finestra di trasferimenti non sarebbe nel suo interesse e dunque il bomber potrebbe siglare una ‘tregua’ momentanea. Per poi salutare la compagnia se a De Laurentiis venisse recapitata una giusta offerta (da capire quanto il patron partenopeo, con un addio di fatto già sancito, potrebbe spingersi oltre i 100 milioni). L’Arabia Saudita potrebbe rifarsi sotto, come già avvenuto il mese scorso, ma attenzione anche al Psg e al Real Madrid, che necessitano di un attaccante di livello per rinfocolare le rispettive ambizioni.

Inizia già il dopo Osimhen: rispunta David, tutte le opzioni

Per il Napoli, poi, si aprirebbe la corsa alla successione. Dire addio a un giocatore come Osimhen sarebbe una grave perdita, da colmare con un acquisto di una certa importanza.

Può tornare in auge il nome di Jonathan David del Lille, già sondato in estate come raccontato da Calciomercato.it e da tempo nel mirino. Dalla Ligue 1, piace anche Terem Moffi, connazionale di Osimhen in forza al Nizza e che in questo avvio di stagione ha gelato il Psg con una doppietta. Un altro nigeriano sta rubando l’occhio ed è Victor Boniface, che dopo essersi fatto notare con l’Union St. Gilloise, in Belgio, ha iniziato a mille con il Bayer Leverkusen. Infine, l’usato sicuro, sotto forma di Alvaro Morata, che dalla Spagna guarda sempre all’Italia con interesse, nonostante stia ritrovando continuità e gol con l’Atletico Madrid.