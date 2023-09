Faccia a faccia Garcia-Osimhen e il diktat del Napoli al tecnico | CM.IT

Confronto nello spogliatoio del Dall’Ara tra il tecnico francese e il bomber nigeriano. Il significato del tweet di De Laurentiis e cosa pretende ora il club

A Napoli e nel Napoli non c’è un bel clima attorno a Rudi Garcia, nell’occhio del ciclone per la partenza al rallentatore della squadra, i cambi a gara in corso e in generale per via di una discutibile gestione del gruppo. Ieri a Bologna lo screzio davanti le telecamere con Osimhen, arrabbiatosi per la sostituzione a cinque dal novantesimo, sul risultato di 0-0. Dieci minuti prima era toccato uscire a Kvaratskhelia, un altro che non sembra avere gran feeling con l’ex Roma.



Come raccolto da Calciomercato.it, nello spogliatoio del ‘Dall’Ara’ c’è stato un confronto vis-à-vis tra il tecnico francese e il bomber nigeriano. Un confronto risultato molto costruttivo, tra i due c’è stato un chiarimento ma è indubbio che solo le prossime partite mostreranno l’evoluzione del rapporto fra i due.

A proposito di prossime partite, quello che trapela dal Napoli è che la società voglia assolutamente bottino pieno nelle prossime due giornate. Tradotto, 6 punti contro Udinese e Lecce, due sfide ritenute fondamentali per non perdere ulteriore terreno dalla vetta. Gli attuali 7 punti di distacco dall’Inter capolista vengono già ritenuti tanti dal club partenopeo, il cui obiettivo è difendere quello Scudetto conquistato l’anno scorso dopo 33 anni di astinenza e con una cavalcata trionfale.

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ il confronto tra @RudiGarcia e @victorosimhen9 è stato costruttivo. C’è stato il chiarimento negli spogliatoi del Dall’Ara per ripartire. Udinese e Lecce rappresentano il primo grande bivio stagionale. Sono ritenuti già troppi i punti di distacco… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) September 25, 2023

Napoli, Garcia obbligato a vincere contro Udinese e Lecce

Nell’immediato post pareggio al ‘Dall’Ara’ ha fatto discutere il tweet di De Laurentiis: “Il Napoli riparte da Bologna, bravi tutti”. Come appurato dalla nostra redazione, il patron azzurro ha in questo modo voluto evidenziare che lo spogliatoio non è spaccato e che, per alcuni tratti, si è ‘sentita’ la sicurezza della scorso anno a livello di gioco e prestazione.

La continuità di rendimento mostrata dalla squadra – per tutti i novanta e passa minuti – contro l’undici di Thiago Motta è stata particolarmente apprezzata da De Laurentiis e dalla dirigenza, ma ora ai calciatori e, soprattutto a Garcia, si chiede uno scatto in più, due vittorie con cui dare una svolta alla stagione e rilanciare le ambizioni da Scudetto dei Campioni d’Italia.