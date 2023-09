A Napoli esplode il ‘caso’ Osimhen, UFFICIALE: “Valutiamo azioni legali”

“Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore”. l’agente del bomber nigeriano va allo scontro con il club di De Laurentiis

In casa Napoli è esploso il ‘caso’ Osimhen a poche ore dalla delicata sfida casalinga contro l’Udinese. Su Twitter, l’agente del bomber nigeriano è andato all’attacco del club per via di un video pubblicato – e poi rimosso – dal profilo ufficiale Tik Tok.

“Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile – tuona Roberto Calenda – Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare”.

Napoli published this Osimhen video on their TikTok account earlier today before it was removed pic.twitter.com/bY1TRTEiru — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) September 26, 2023

Il profilo Tik Tok del club azzurro è solito pubblicare video ironici con protagonisti i propri calciatori. Quello riguardante Osimhen (vedi in alto), che ha mandato su tutte le furie Calenda e il calciatore (che ora attende le scuse della società), mostrava il rigore sbagliato a Bologna dal centravanti nigeriano, con annessa presa in giro dello stesso numero 9.

Calenda minaccia di adire le vie legali e intanto Osimhen, secondo ‘Sky Sport’, potrebbe non essere convocato per il match di domani con l’Udinese.