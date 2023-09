Caso Osimhen, rottura profonda: arriva l’annuncio definitivo

Il caso Victor Osimhen sconvolge la vigilia di campionato del Napoli: rottura profonda, arriva l’annuncio definitivo

Una rottura profonda. La vigilia di Napoli-Udinese si trasforma in una sorta di ‘dramma’ (ovviamente sportivo) per tutti i tifosi azzurri. Un semplice video su Tik Tok funge da detonatore e fa esplodere la bomba Osimhen.

Roberto Calenda, agente dell’attaccante nigeriano, tuona sui social, parla di episodio “non accettabile”, di un fatto “grave” che provoca “un danno serissimo al giocatore” e preannuncia azioni legali. Osimhen aggiunge ulteriore benzina sul fuoco e cancella quasi tutte le immagini con la maglia del Napoli da proprio profilo Instagram.

Un segnale chiaro, un gesto che rappresenta in maniera visiva la rottura che c’è tra il calciatore e la società partenopea. Una rottura che parte da lontano, da un rinnovo dato più volte come vicino e mai formalizzato. Ma una rottura frutto anche di cose di campo, come testimoniato dallo sfogo del calciatore quando è stato sostituito nel finale di Bologna-Napoli.

L’esito di questa spaccatura tra Osimhen e il club di De Laurentiis potrebbe essere la cessione del calciatore, la stessa che sembrava possibile quest’estate con le sirene arabe ‘zittite’ dal patron azzurro con richieste economiche eccessive anche per le ricche società saudite.

Caso Osimhen, l’amico giornalista: “Non ha mai voluto rimanere”

Ad accendere ulteriormente il caso, semmai ce ne fosse bisogno, ci ha pensato anche Oma Akatugba, giornalista e amico di Osimhen.

Rispondendo ad un utente su Twitter, ha parlato proprio del rinnovo del bomber nigeriano con una frase destinata ad incendiare ulteriormente il clima: “Non ha mai firmato e non firmerà – la sua risposta su X -. Non ha mai voluto rimanere lì“.

Una frase che getta un’ulteriore luce sinistra sul futuro in azzurro del calciatore che potrebbe anche non scendere in campo questa sera contro l’Udinese. Proprio la sfida con i friulani darà una prima risposta di quanto lo strappo è rimediabile con un muro contro muro che potrebbe complicare ulteriormente il cammino della squadra di Rudi Garcia che già vive un momento particolarmente difficile con due soli punti conquistati nelle ultime tre partite di campionato.