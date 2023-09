Osimhen ‘cancella’ il Napoli sui social: è rottura

Situazione delicatissima in casa Napoli, è esploso il caso Osimhen: la mossa sui social del nigeriano fa discutere

Una giornata nel segno di Victor Osimhen, ieri, per il Napoli, ma non per le gesta in campo dell’attaccante nigeriano, purtroppo per i tifosi partenopei. Anzi. Prima l’iscrizione nel registro degli indagati a Roma di De Laurentiis per falso in bilancio, per il trasferimento avvenuto nel 2020 (anche se il legale di De Laurentiis, a ‘Tv Play’, ha spiegato che il Napoli ad ora non rischia nulla), poi il caso esploso in serata, con l’agente di Osimhen che ha minacciato azioni legali.

Pietra dello scandalo un video condiviso dall’account Tik Tok del Napoli, e poi cancellato, in cui si prendeva in giro l’attaccante per il rigore sbagliato contro il Bologna. Una cosa che il giocatore e il suo entourage non hanno preso bene. Il video è stato cancellato, ma Calenda, per il danno di immagine al suo assistito, ha minacciato azioni legali. E non è finita qui. Le ore di avvicinamento alla gara con l’Udinese si stanno facendo tremendamente calde, con il giocatore che a sua volta ha ‘risposto’ sui social in maniera imprevista.

Osimhen, il Napoli ‘sparito’ dal suo profilo Instagram

Sul suo profilo Instagram, Osimhen ha cancellato moltissime foto, quasi tutte quelle che lo ritraevano con la maglia del Napoli.

Mancano anche quelle relative alla festa scudetto dello scorso giugno. Al momento, di fatto, rimaste in maglia partenopea solo alcune della prima giornata di questo campionato con il Frosinone e delle immagini delle vacanze in cui indossava una maglia storica scudettata del periodo di Maradona. Non c’è più nemmeno la dicitura in bio come giocatore del Napoli. A tutto questo, si aggiungano le notizie filtrate da ‘Sky Sport’ che parlano di una possibile non convocazione per la gara di stasera. Dopo soli pochi mesi dal trionfo, sul Napoli scoppia la bufera. E il futuro del nigeriano a questo punto, dopo le voci di mercato che ad agosto avevano messo già a rischio la sua permanenza, è in forte dubbio.