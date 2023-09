È un’ossessione per Allegri: la Juve lo riporta a casa

E’ un’ossessione per Massimiliano Allegri e la Juventus ha fatto di tutto per riportarlo in Serie A: le ultime in casa bianconera.

Il mercato della Juventus è stato povero di colpi in entrata, com’era prevedibile. La società ha cercato di compiere uno scambio con il Chelsea per liberarsi di Vlahovic e acquistare il cartellino di Lukaku, senza però riuscire a concludere l’affare. L’unico vero acquisto è stato Weah, chiamato a sostituire Cuadrado.

Il neo entrato Giuntoli, assieme ai suoi collaboratori, ha cercato principalmente di snellire la rosa di Allegri, sperando che la Juventus possa centrare facilmente uno dei primi quattro posti e ritornare subito in Champions League, dopo un anno di sospensione dalle coppe da parte dell’UEFA. Se i piani dovessero essere raggiunti, i dirigenti bianconeri hanno pronto l’asso nella manica per il colpo dell’estate 2024. Si tratta di una vera e propria ossessione per Massimiliano Allegri, che già in passato avrebbe voluto portare a Torino il centrocampista. Dalla prossima estate la Juve potrebbe riprovarci.

Juventus su De Paul: Allegri ci ha provato quest’estate

Oltre al pressing su Lukaku, dalla Spagna sono sicuri che la Juventus abbia tentato di acquistare Rodrigo De Paul, ex centrocampista dell’Udinese. Sono ormai due anni che l’argentino ha lasciato la Serie A per LaLiga e quest’estate sembrava molto vicino al ritorno.

L’Atletico Madrid ha fatto muro, ma per via dei problemi finanziari che colpiscono il club, non sorprenderebbe se la società madrilena accetti un’offerta importante per la cessione di De Paul.

Il classe 1994 è uno dei titolari dell’Argentina, campione del Mondo in carica ed è certamente una pedina fondamentale del centrocampo del Cholo Simeone. Tra qualche settimana tornerà in Italia per sfidare la Lazio in Champions League e chissà se gli verrà un po’ di nostalgia del Bel Paese.

Rodrigo De Paul ha lasciato davvero un bel ricordo in Serie A, tant’è che alla sua ultima stagione con l’Udinese disputò una delle migliori annate. Inevitabile accettare la chiamata del Cholo Simeone per lottare ai vertici del campionato spagnolo. Così com’è inevitabile che la Juventus giochi tutte le sue carte per migliorare il reparto e tentare di convincere l’Atletico Madrid a cederlo per la prossima estate. Il contratto del sudamericano è di lunga scadenza: giugno 2026. Servirà un’offerta importante per lasciarlo partire.