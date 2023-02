Grave problema finanziario per l’Atletico Madrid: la Serie A fiuta il colpaccio

L’Atletico Madrid non sta vivendo un momento semplice sul campo e dal punto di vista economico. La Serie A resta alla finestra

Nell’ultimo decennio, l’ascesa dell’Atletico Madrid con Diego Simeone in panchina non può affatto essere ignorata dal punto di vista calcistico e anche dirigenziale.

Nelle ultime stagioni, però, la musica sembra essere un po’ cambiata, soprattutto in quella in corso dove i Colchoneros occupano il quarto posto in classifica e con la vetta ben lontana dal poter essere raggiunta. In Champions League le cose sono andate anche peggio e scatenando una delusione difficile da digerire per gli spagnoli. Oltre alle questioni di campo, però, ci sono anche i problemi finanziari che continuano ad affliggere la società. Già dalla scorsa estate il club della capitale non ne ha fatto mistero e sottolineando che bisognava cedere per almeno 40 milioni, in modo da far quadrare i conti. Non è successo immediatamente, ma in inverno sì, dato che sono partiti sia Matheus Cunha sia Joao Felix e con tanti denari che potrebbero entrare nelle casse dell’Atletico Madrid. In realtà, anche così la situazione non è totalmente sanata e c’è il problema dello sponsor, come riporta il ‘Mundo Deportivo’. Infatti, per la prossima stagione i Colchoneros rischiano di restare proprio senza il loro sponsor. WhaleFin, infatti, vuole ritirarsi a causa dei problemi che stanno investendo il mondo delle criptovalute. Non sarà facile uscirne, anche perché era stato firmato un accordo da cinque anni per 40 milioni a stagione, di cui l’Atletico ha incassato in anticipo solo il primo. Per rescindere il contratto si aggrappano a una clausola che a loro avviso gli permetteva di farlo in caso di calo del mercato e questo lascerebbe l’Atletico in una situazione decisamente poco florida.

L’Atletico Madrid e i problemi finanziari: occhio al futuro di De Paul

In una situazione del genere, potrebbe cambiare tanto anche dal punto di vista prettamente sportivo.

Infatti, anche sul calciomercato la società potrebbe essere costretta a cedere talenti dal grande valore o semplicemente calciatori che non si sono integrati al meglio. Potrebbe essere il caso di Rodrigo De Paul. Arrivato a suon di milioni dall’Udinese, l’argentino non è mai riuscito ad avere continuità in Liga. Inter, Milan e Juventus sono periodicamente accostate al suo acquisto e chissà che stavolta non possa essere quella buona per chiudere l’affare.