Pagano la clausola, colpo De Paul: ha già detto sì

Per Rodrigo De Paul si fa strada il cambio di maglia: l’argentino ha già detto sì, ora devono solo pagare la clausola

Via dall’Atletico Madrid: questa volta per Rodrigo De Paul sembrerebbe essere la volta buona. La storia dell’argentino con i Colchoneros non è mai realmente decollata: l’ex Udinese alla corte di Simeone ha arrancato, non mostrando mai a pieno le qualità che lo avevano fatto finire nel mirino delle grandi d’Europa.

Titolare nelle prime due uscite stagionali nella Liga, De Paul potrebbe essere giunto al passo d’addio al Wanda Metropolitano. A lungo accostato alle big di Serie A, dalla Juventus all’Inter, passando per Milan e Roma, il 29enne di Sarandì avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento.

Anzi, stando ad ‘elgoldigital’, De Paul avrebbe detto sì alla proposta faraonica arrivata – neanche a dirlo – dall’Arabia Saudita, in particolare dall’Al Ahli, e aspetterebbe soltanto il via libera dell’Atletico per chiudere l’affare. Facile a dirsi, meno a farsi perché da Madrid hanno una posizione intransigente.

Calciomercato, De Paul in Arabia Saudita: servono 40 milioni

Stando a quanto riferisce il portale spagnolo, infatti, i Colchoneros non hanno intenzione di privarsi di Rodrigo De Paul per meno dei 40 milioni di euro previsti dalla clausola presente nel suo contratto.

Non una cifra particolarmente difficile da raggiungere per il club saudita che però finora non si è spinto oltre i trenta milioni di euro. Insomma la distanza è ancora di dieci milioni ma tutto fa pensare che la fumata bianca possa arrivare nei prossimi giorni. Anche perché l’Al Ahli parte da un punto di forza: il sì di De Paul che vuole volare nella Saudi Pro League e attende solo l’accordo tra i club.