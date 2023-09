Club sauditi in Champions: “Creato nuovo format”. Poi annuncio sulla Juve

Evelina Christillin, membro del board della FIFA, è intervenuta nella diretta Twitch di Tv Play: “Champions League panaeuropea, ecco come stanno le cose”

“Preferisco non esprimermi sul caso Rubiales”. Così a Tv Play Evelina Christillin, membro del board della FIFA.

Christillin ha invece detto la sua sul nuovo che avanza, l’Arabia Saudita, aprendo uno spiraglio all’ingresso di club arabi in Champions League (che è, però, sotto l’egidia della UEFA): “È già stato creato un nuovo format, sarà aumentato il montepremi, quindi si andrà avanti così fino al 2027. Poi si vedrà. È difficile fare previsioni più lunghe, ma non posso escluderlo anche se sull’argomento non sono io che debbo rispondere”.

“Massimo rispetto per quanto sta accadendo in Arabia Saudita, dove stanno promuovendo il mondo del calcio – ha aggiunto la Christillin a Tv Play – In occasione della Supercoppa Spagnola proprio lì fu invitata una commissione FIFA su invito proprio dei sauditi, per vedere la condizione degli stadi e devo dire che c’erano stati dei passi in avanti. Credo, però, che ad ora mi sembra difficile una Champions League paneuropea e asiatica”.

La Christillin ha infine annunciato, o meglio ufficializzato che “dopo quanto accaduto, con l’esclusione dei bianconeri dalle competizioni europee per un anno, pace fatta tra la Juventus e la UEFA“.