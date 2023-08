Roma, annuncio in diretta: “Ora per Mou c’è un compito chiaro”

L’Inter, con l’arrivo di Pavard, ha probabilmente chiuso il mercato mentre la Roma ora deve puntare ad entrare in Champions League

Ultimi giorni di mercato con i club che vogliono completare le rose in vista di una stagione con numerosi impegni. L’Inter, dopo il successo per due a zero in casa del Cagliari, ha messo fine a quella che stava diventando una telenovela di mercato; stiamo parlando di Pavard, difensore del Bayern Monaco in procinto di diventare un nuovo giocatore dell’Inter. La trattativa sta, dunque, per andare a conclusione con Inzaghi ad un passo da un nuovo centrale.

Per i nerazzurri si tratta di un colpo importante che va a completare la rosa a disposizione del tecnico; l’Inter, dopo l’addio di Skriniar, aveva bisogno di un difensore e il profilo di Pavard (anche dal punto di vista tattico) è la soluzione perfetta per la squadra finalista dell’ultima Champions League. Sull’argomento è intervenuto Fabrizio Biasin; ai microfoni di TvPlay, il giornalista di Libero ha sottolineato “Il mercato dell’Inter è chiuso” andando ad aggiungere “Positivo il calciomercato dei nerazzurri“.

L’Inter, in questa sessione, ha sì perso elementi importanti ma ha anche aggiunto giocatori di assoluto valore ad una rosa che può contare su un tecnico, come Inzaghi, che ha dimostrato di far rendere, nel migliore dei modi, la propria squadra. In mezzo al campo va verso la permanenza Sensi dopo il mancato arrivo di Samardzic.

Roma, ecco Lukaku “Investimento importante”

Grande protagonista di questi ultimi giorni di mercato la Roma di Mourinho; i giallorossi, infatti, hanno chiuso la trattativa per l’arrivo di Lukaku; l’attaccante belga, al termine di mesi in cui è stato al centro del mercato, è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con i giallorossi. Rinforzo importante per il club capitolino che ora può puntare con decisione alla prossima Champions League.

Proprio sull’obiettivo dei giallorossi in campionato ha detto la sua Fabrizio Biasin. “Investimento importante, la Roma deve puntare ai primi quattro posto“. Pensare ad un qualcosa di più rispetto ad una qualificazione Champions è, probabilmente, complicato considerando anche la qualità di Milan, Napoli, Inter ed una Juventus che giocherà una sola partita a settimana.

L’arrivo di Lukaku, però, alza inevitabilmente l’asticella delle ambizioni giallorosse; la Roma, infatti, ha messo le mani su un centravanti capace di fare la differenza in un campionato come quello italiano. Ora dovrà essere il campo a parlare con Mourinho che potrà contare su un giocatore importante e che può far sognare i tifosi.