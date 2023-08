Dumfries e Lautaro: l’Inter si impone con il Cagliari e vola in classifica

L’Inter non sbaglia contro il Caglairi, chiude la pratica nel primo tempo e vola a sei punti in classifica. Ancora decisivo Lautaro

Seconda giornata di campionato per l’Inter che, in casa del neopromosso Cagliari, era chiamata a rispondere ai successi di Milan e Napoli (uniche big ad aver vinto in un turno dove sono cadute le romane, l’Atalanta e la Juve è stata fermata sul pari dal Bologna). In un lunedì aperto dall’uno a uno tra Salernitana e Udinese, i ragazzi di Inzaghi hanno fatto il loro dovere.

Bastano nove minuti all’Inter per vincere la partita; prima Dumfries e poi il solito Lautaro, al terzo gol in campionato, hanno permesso ai nerazzurri di archiviare la pratica Cagliari già nel corso del primo tempo. Non è bastata la voglia degli uomini di Ranieri, all’esordio in casa, per fermare la qualità dell’Inter. Nella ripresa è aumentata l’intensità dei padroni di casa ma i nerazzurri hanno saputo contenere gli avversari senza troppi affanni. Seconda vittoria consecutiva e sei punti per i finalisti dell’ultima Champions League che hanno mandato un altro segnale importante al campionato. Per il Cagliari appuntamento rimandato con la prima vittoria.