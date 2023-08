Dia risponde a Samardzic: finisce in parità tra Salernitana e Udinese

Le ultime news di Serie A registrano il pareggio tra Salernitana e Udinese nella seconda giornata: a segno Samardzic e Dia

Un gol e un punto a testa. Succede tutto nel secondo tempo tra Salernitana e Udinese, che hanno dato vita ad una partita equilibrata e gradevole nel primo posticipo del lunedì valido per la seconda giornata del campionato di Serie A.

Nella prima frazione meglio i friulani che però non creano molto: l’unico intervento importante di Ochoa è su un rimpallo che avrebbe potuto portare ad un autogol. Prima del quarto d’ora della ripresa, i bianconeri passano in vantaggio con Samardzic, centrocampista che è stato al centro di tante chiacchiere di calciomercato per il mancato passaggio all’Inter. A venti minuti dal termine arriva il pareggio di Boulaye Dia, che sfrutta un assist al bacio di Candreva. Per i campani si tratta del secondo pareggio dopo quello all’esordio contro la Roma, mentre l’Udinese trova il primo punto visto che aveva perso la sfida inaugurale contro la Juventus. Nel prossimo turno la squadra di Sottil ospiterà il Frosinone, mentre quella di Paulo Sousa farà visita al Lecce.

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 6, Verona 6, Napoli 6, Fiorentina 4, Juventus 4, Lecce 4, Inter* 3, Atalanta 3, Monza 3, Frosinone 3, Genoa 3, Salernitana 2, Udinese 1, Cagliari* 1, Roma 1, Torino 1, Bologna 1, Lazio 0, Sassuolo 0, Empoli 0.