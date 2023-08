Scommessa di mercato: “L’Inter accetta il rischio”

L’Inter, in questa stagione, punta forte al campionato e per vincere lo scudetto ha bisogno di un giocatore in particolare

La stagione è appena iniziata e l’Inter vuole essere una grande protagonista di questo campionato: dopo le difficoltà dello scorso anno, dove i nerazzurri non sono mai stati realmente competitivi per lo scudetto, la voglia è quella di tornare a dominare il massimo campionato italiano. Inzaghi, nonostante le varie cessioni, può contare su una rosa forte ed una serie di elementi in grado di portare diverse soluzioni nel corso della stagione.

Una rosa forte, come detto, e anche completa; su questo argomento è intervenuto, ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Biasin. “La sensazione è che le rose più complete siano di Inter, Milan e Napoli“. I partenopei, campioni d’Italia in carica, sono ripartiti nel migliore dei modi dimostrando di volersi confermare nonostante il pesante addio di Spalletti, uno dei principali artefici del cammino della scorsa stagione.

Il Milan, grande protagonista sul mercato, ha messo in rosa elementi importanti che stanno dando diverse soddisfazioni in questo primissimo scorcio di stagione. Il campionato è alle battute iniziali e può succedere di tutto ma la sensazione è che le due milanesi, più il Napoli, siano le principali candidate per la vittoria finale.

Inter, ecco cosa serve per lo scudetto: è indispensabile

Alla fine del mercato manca ancora qualche giorno e l’Inter sta cercando di chiudere l’ultimo colpo della sua sessione estiva. Stiamo parlando di Pavard, difensore del Bayern Monaco con cui i nerazzurri hanno già l’accordo. La trattativa, però, non ha ancora avuto il via libera perché i bavaresi vogliono prima trovare il sostituto.

Sull’argomento Pavard ha voluto dire la sua Fabrizio Biasin; “E’ fondamentale in chiave scudetto, l’Inter deve prenderlo“. Dichiarazioni importanti nei confronti di un giocatore che andrebbe a completare, nel migliore dei modi la rosa a disposizione di Inzaghi. Il tecnico, in quella zona del campo, ha bisogno di andare a mettere linfa nuova e il profilo di Pavard sarebbe perfetto per il sistema di gioco del tecnico nerazzurro.

Dopo che Samardzic non è più arrivato l’Inter sembra non essere intenzionata ad intervenire sul mercato “L’Inter accetta il rischio” ha sottolineato Biasin in riferimento a Sensi. Il centrocampista è sempre stato colpito da diversi problemi fisici ma, quando è al cento per cento, riesce ad aumentare la qualità del reparto. Un giocatore come lui rappresenta una soluzione importante nel corso della stagione dei nerazzurri. Manca, dunque, l’ultimo tassello (Pavard) per dare ad Inzaghi una rosa completa sotto tutti i punti di vista.