DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di domenica 27 agosto

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di domenica 27 agosto 2023

La Roma aspetta Romelu Lukaku dopo il tonfo del ‘Bentegodi’ contro il Verona. Il club giallorosso con Friedkin e Pinto rimane a Londra e stringe con il Chelsea per l’arrivo di ‘Big Rom’ alla corte di Mourinho.

L’Inter intanto prepara la trasferta di Cagliari e resta ottimista per lo sbarco a Milano di Pavard: all’inizio della prossima settimana Marotta e Ausilio contano di avere il via libera del Bayern Monaco per il difensore francese. I cugini del Milan si godono Giroud, ma pensano comunque a un’altra punta per completare l’attacco a disposizione di Pioli. La Juventus si muove in uscita: Soulé e Kaio Jorge verso il Frosinone.