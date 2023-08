Milan, emissari a San Siro: il sostituto arriva dalla Serie A

Un titolare ambito sul mercato: giorni decisivi in casa Milan per il pupillo di Pioli. Il club rossonero ha già trovato il sostituto

Il Milan travolge il Torino e resta a punteggio pieno dopo due giornate di campionato. Ottime risposte per Pioli, con Giroud e i nuovi acquisti sugli scudi nell’anticipo di San Siro.

La dirigenza del ‘Diavolo’ intanto lavora per arricchire la rosa del tecnico parmense con un nuovo centravanti, anche se la trattativa per Taremi resta complicata con il Porto. Da chiarire anche il futuro di Krunic, che nonostante le parole di Pioli sulla conferma dell’ex Empoli è sempre nei radar del Fenerbahce e non solo sul mercato. L’offerta da 10 milioni di euro per ora non basta al Milan, mentre si fa sotto il Lione per l’eclettico centrocampista bosniaco.

Calciomercato Milan, doppia pista per Krunic: Pioli pensa a Dominguez

Emissari del sodalizio francese erano presenti ieri sera al ‘Meazza’ per seguire il match e osservare da vicino nello specifico proprio Krunic.

La società rossonera chiede almeno 12 milioni per il pupillo di Pioli, stabilmente impiegato nell’undici titolare in questo inizio di campionato. Se dovesse arrivare l’offerta giusta, però, il centrocampista classe ’93 potrebbe partire con il Milan in quel caso che tornerebbe sul mercato per il centrocampo e reperire un sostituto da consegnare all’allenatore. Su tutti è segnato in rosso il nome di Dominguez dal Bologna, profilo che stuzzica anche la fantasia del Nottingham Forest in Premier League. Il Milan per trovare l’intesa con i felsinei e battere la concorrenza inglese giocarsi potrebbe giocarsi in quel caso la carta Saelemaekers, giocatore che piace a Thiago Motta e fuori dai piani di Pioli a Milanello.