PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-TORINO 4-1 | Cecchino Giroud, Pulisic è una certezza

Pagelle e tabellino di Milan-Torino, sfida di San Siro, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A

Tutto facile per il Milan di Stefano Pioli, che fa due su due, battendo il Torino, dopo il Bologna.

I rossoneri si impongo 4 a 1 grazie alle reti di Pulisic, che si ripete, di Olivier Giroud, perfetto dal dischetto, e Theo Hernandez. Ancora qualche sbavatura in fase difensiva per il Diavolo, ma Pioli stasera può godersi i suoi attaccanti.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6 – Poco impegnato dal Torino. Di fatto non è chiamato mai ad alcun intervento e sembra poter poco in occasione del gol di Schuurs.

Calabria 6,5 – Un altro Calabria rispetto a quello visto a Bologna. Cresce la condizione fisica e così anche la sua prestazione. Oggi praticamente perfetto dietro e non mancano le avanzate per dare una mano a Pulisic.

Thiaw 6,5 – Il gol subito è un errore di reparto e lui non è esente da colpe. Dietro la sua gara è comunque sufficiente. Inoltre, cerca fortuna in avanti con un paio di galoppate. Dal 79′ Kjaer s.v.

Tomori 6 – La sua partita è più attenta rispetto a quella contro il Bologna. Stavolta non commette alcun errore.

Hernández 7 – Il gol realizzato nel recupero del primo tempo è davvero di altissimo livello. Tocco sotto fantastico che beffa Milinkovic-Savic. La sua prestazione, poi, nel complesso è ordinata, anche in fase difensiva, dove non soffre mai gli avversari. Dall’83’ Florenzi s.v.

Loftus-Cheek 7 – Ha più benzina nelle gambe rispetto a Bologna e i suoi strappi fanno male. Se ne sarà accorto sicuramente Rodriguez, lasciato sul posto in occasione della rete che sblocca il match. Dal 67′ Musah 6,5 – Ha tanta voglia di farsi vedere. Interessante l’accelerata, che porta al tiro Pulisic.

Krunic 6,5 – E’ sempre al posto giusto al momento giusto. Pedina fondamentale per Stefano Pioli, è l’uomo che dà equilibrio ad una squadra che pensa soprattutto ad attaccare.

Reijnders 6,5 – Un po’ ingabbiato dagli avversari, ma con la sua qualità riesce comunque a trovare diverse giocate importanti. Difficile che sbagli un pallone quando è chiamato ad impostare. Deve migliorare, invece, sotto porta. Utile, soprattutto nel finale, anche in fase difensiva.

Pulisic 7,5 – Ci ha preso davvero gusto l’americano. L’ex Chelsea conferma la prestazione di alto livello di Bologna. E’ sempre presente e nel vivo dell’azione, trova così il gol che sblocca il match. A fine partita, spostato a destra, impegna Milinkovic-Savic ed è sempre un punto di riferimento per i compagni.

Giroud 7,5 – Non si contano i falli subiti dal francese, che lotta come un leone, sacrificandosi per i compagni. Dal dischetto è un vero cecchino e non sbaglia sia nel primo che nel secondo tempo. Dal 67′ Okafor s.v.

Leao 7 – Le sue accelerate fanno sempre male. Ci mette lo zampino con l’assist per Theo Hernandez e si procura il rigore subendo fallo da Schuurs, poi trasformato da Giroud, che chiude la partita. Dal 67′ Chukwueze s.v.

All. Pioli 7 – Il suo Milan sta diventando una macchina da gol. La squadra si diverte, ma concede più del dovuto. Pioli sa perfettamente che per vincere lo Scudetto servirà registrare la difesa.

TORINO

Milinković-Savić 5,5 – Il passivo così pesante non è certo colpa sua. Forse può far qualcosa in più in occasione del gol di Theo Hernandez, ma la sensazione è che sarebbe cambiato poco.

Schuurs 5,5 – E’ una fatica continua con Rafael Leao e Theo Hernandez. Prova a cavarsela, ma viene spesso saltato. Il voto sarebbe davvero basso ma mette a segno il gol che porta il Toro sul momentaneo 1-1. Nella ripresa, però, continua a soffrire il portoghese e commette fallo da rigore, che di fatto chiude il match.

Buongiorno 5 – Partita più che complicata per il centrale italiano: commette fallo di rigore ed è spesso fuori posizione.

Rodriguez 4,5 – Si fa saltare troppo facilmente da Loftus-Cheek in occasione della prima rete rossonera. Fatica parecchio per tutta la gara.

Bellanova 4,5 – Non spinge e non dà una mano in fase difensiva a Schuurs. Così la vita è troppo facile per Leao e soprattutto Theo Hernandez. Il suo ritorno a San Siro è da dimenticare. Dal 68′ Lazaro s.v.

Ilic 5,5 – Ha le qualità per poter mettere in difficoltà il Milan, ma stasera si vedono poco. Il giallo ad inizio gara lo condiziona parecchio. Dal 45′ Linetty 5 – Quando entra il match è compromesso e per il polacco, a campo aperto, diventa complicato dare una mano alla squadra.

Ricci 5,5 – Meglio del compagno di reparto, prova a tener botta agli avversi. Riesce, inoltre, a mettersi in mostra, servendo il pallone per il gol di Schuurs.

Vojvoda 5 – Non fa certo molto meglio del compagno che gioca dall’altra fascia. Qualche spunto interessante quando prova ad entrare dentro al campo.

Radonijc 4,5 – Vaga per il campo non riuscendo a trovare la posizione giusta tra le linee. Dal 66′ Karamoh 6 – Dà vivacità all’attacco granata.

Vlasic 5 – Più incisivo rispetto al serbo, ma fa davvero poco per guadagnarsi la sufficienza.

Sanabria s.v – Dal 21′ Pellegri 5 – Perde il duello con i centrali difensivi del Milan, così non è mai pericoloso.

All. Juric 5 – Contro il Milan è riuscito a fare certamente gare migliori. Stasera no c’è stata storia. C’è davvero poco da salvare dopo il 4 a 1 di San Siro.

TABELLINO

MILAN-TORINO 4-1

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Kalulu, Kjær, Pellegrino; Adli, Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Okafor, Colombo. All.: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Schuurs, Buongiorno, Rodríguez; Bellanova, Ricci, Ilić, Vojvoda; Radonijć, Vlašić; Sanabria. A disp.: Gemello, Popa; Bayeye, N’Guessan, Zima; Gineitis, Ilkhan, Lazaro, Linetty, Tameze; Karamoh, Pellegri. All.: Jurić.

GOL: 32′ Pulisic (M), 35′ Schuurs (T), 43′ e 65′ Giroud su rigore (M), 47′ Theo Hernandez (M)

AMMONIZIONI: 11′ Ilic (T), 39′ Theo Hernandez (M), 57′ Milinkovic-Savic (T), 70′ Thiaw (M)

ESPULSIONI:

Arbitro: Mariani di Aprilia