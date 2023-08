DIRETTA | Lukaku-Roma, via alla spedizione: blitz a Londra con il Chelsea

Giornata bollente sul fronte Lukaku con il club giallorosso pronto ad accelerare per l’arrivo del belga

E’ ufficialmente partita la missione Lukaku in casa Roma. Il club giallorosso, dopo le parole pronunciate da José Mourinho in conferenza stampa sul centravanti belga, ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Quello legato all’attaccante ex Inter, infatti, sta per diventare più che un semplice sogno di fine estate.

Come raccontato nelle scorse ore, la trattativa si è improvvisamente accesa grazie all’apertura da parte del Chelsea al prestito secco. Un’opportunità che la Roma ha dunque deciso di cavalcare, cogliendo i segnali lanciati dai ‘Blues’ dando vita ad un vero e proprio blitz di mercato a Londra. Momenti di grande attesa – dunque – in casa giallorossa, che seguiremo minuto per minuto con gli ultimissimi aggiornamenti sull’operazione Lukaku-Roma su Calciomercato.it.

15:19 Blitz della Roma a Londra Tiago Pinto e Ryan Friedkin hanno appena lasciato Trigoria sono in partenza da Ciampino verso Londra a bordo di un volo privato. Dopo l’apertura del Chelsea al prestito oneroso, il club giallorosso incontrerà i ‘Blues’ per trattare i contorni economici dell’operazione.

14:00 Mourinho annuncia il nuovo attaccante “Fatico a parlare di Azmoun che non è ancora ufficialmente un calciatore della Roma, figuratevi per Lukaku che è un giocatore del Chelsea”, ha esordito così José Mourinho nella conferenza stampa di questo pomeriggio. Lo ‘Special One’, però, ha trasmesso una grande speranza ai tifosi anticipando che nell’ultima settimana di mercato arriverà un altro centravanti a completare il reparto avanzato: “Quando il direttore mi ha proposto Azmoun mi ha detto che ne arriverà un altro“.

12:30 La Roma pronta a cogliere l’assist del Chelsea per Romelu Lukaku. Il club giallorosso si sta muovendo sotto traccia per lavorare al ritorno del belga in prestito in Italia.

11:45 Lukaku dimentica la Juve Tramonta la pista Juventus: Lukaku ha deciso di rinunciare all’idea bianconera aprendo alla corte serrata della Roma.