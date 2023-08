Lukaku alla Roma, pista calda: ultime e retroscena di CM.IT

La Roma non si ferma ad Azmoun e resta vigile sul fronte Romelu Lukaku, mentre la pista Juve sembra affievolirsi

Accolto con scetticismo da alcuni sostenitori e addetti ai lavori, l’arrivo di Sardar Azmoun nella Capitale non esclude l’ingaggio di un altro attaccante da parte della Roma. Il giocatore iraniano ha spesso giocato al fianco di un altro centravanti in carriera e anche nella Capitale potrebbe replicare questa esperienza.

Il gong finale del calciomercato si fa sempre più vicino e il sogno Lukaku si fa sempre meno difficile con il passare delle ore. Nei giorni scorsi, vi abbiamo raccontato di una Roma vigile nel caso in cui il Chelsea avesse aperto al prestito e questo scenario si sta materializzando proprio in prossimità del rettilineo finale.

Lukaku-Roma, lavoro sotto traccia dei Friedkin

In Inghilterra, per la prima volta i tabloid hanno parlato di una possibile partenza in prestito dell’attaccante belga, ma il ‘Telegraph’ si è spinto addirittura più in là, parlando di un rifiuto alla Juventus. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it parlano di un lavoro sotto traccia portato avanti direttamente dai Friedkin e di un’apertura importante da parte della Roma a coprire l’ingaggio dell’ex Inter.

Nei giorni scorsi su ‘TV Play’ vi abbiamo anche parlato di alcuni contatti tra Big Rom e l’ex centrocampista giallorosso, Radja Nainggolan. I ‘Blues’, dal canto loro, non hanno ancora raggiunto il limite dei 7 prestiti all’estero imposto dalla FIFA, proprio per lasciarsi margini di manovra sul fronte Lukaku e non ritrovarsi costretta a tenere a libro paga un calciatore con lo status di separato in casa.