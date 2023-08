DIRETTA Verona-Roma, sogno Lukaku: parla Mourinho. E annuncia un’assenza per domani LIVE

Le dichiarazioni del tecnico portoghese alla vigilia della sfida del Bentegodi valevole per la seconda giornata di Serie A

A Trigoria è il Mourinho-day. Alle 14, il tecnico della Roma parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Verona del ‘Bentegodi’ valevole per la seconda giornata di Serie A. Inevitabilmente verrà toccato anche il tema mercato, dall’ultimo arrivato Azmoun fino al tentativo giallorosso per Romelu Lukaku. Diretta testuale qui su Calciomercato.it.

CONFERENZA STAMPA MOURINHO

La prima domanda è su Sardar Azmoun, ma soprattutto se arriverà o meno Lukaku per completare l’attacco. “Neanche Azmoun è ancora un nostro giocatore. E mi fa anche un po’ fatica a parlare di lui, perché non è un mio giocatore. È a Roma, non so se ha fatto le visite, non ha ancora firmato e non lo vedo ancora come giocatore della Roma e faccio fatica. Quindi figuratevi per Lukaku che è un giocatore del Chelsea. Per non scappare dalla domanda: ci sono allenatori e club dove si scelgono i giocatori e quelli che arrivano sono delle prime scelte. Tanti club anche in Italia, ma quasi tutti in Inghilterra dove definisci il profilo del giocatore, il nome ed è quello che arriva. Noi siamo in una situazione diversa, quello che mi è stato proposto dal direttore era Azmoun. Non come ho letto o ho sentito era il mio attaccante, ma mi è stato proposto per essere uno dei miei attaccanti. E se la condizione fisica è buona è un giocatore che può aiutare. Ha fatto benissimo anche allo Zenit, ma anche a livello internazionale. Non è andato bene al Bayer, per questo lo abbiamo potuto prendere in prestito, altrimenti non sarebbe venuto. Ma abbiamo le possibilità per metterlo in condizione di fare bene. Quando il direttore mi ha proposto Azmoun mi ha detto che ne arriverà un altro. Se arriva mi fa felice e se questo altro è un attaccante di qualità, aggiungendo a Belotti e Azmoun, stiamo parlando di buone opzioni in attacco. Ma sono tranquillo e aspetto. La cosa più importante è la partita di domani. A questo penso. Non mi ha promesso nessuno Pinto, mi ha detto che ne arriverà un altro e che lavoreranno forte in questa settimana per dare un’altra opzione con caratteristiche diverse. Io gli ho detto di lavorare tranquillo, che io lavoro con quelli disponibili”.