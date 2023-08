Zhang, superato il mezzo miliardo di debiti: il piano dell’Inter

Zhang, problemi in Cina e con il fondo Oaktree: superato il mezzo miliardo di debiti. L’effetto domino sul calciomercato dell’Inter

Inter protagonista del mercato italiano, nel bene e nel male. Certo, il caso Samardzic ha creato malumore tra i tifosi, ma tutto sta per rientrare. Il giocatore vuole firmare, la società non mette in discussione la trattativa. C’è solo da sistemare qualche dettaglio sul contratto e sulle commissioni. La firma ci sarà.

C’è però un problema ben più serio che affligge Steven Zhang e che causa alcuni problemi legati al calciomercato estivo della società nerazzurra. Infatti, l’Inter deve completare la rosa da affidare a Simone Inzaghi. Manca un difensore centrale. Manca soprattutto il bomber, che Marotta e Ausilio vorrebbero acquistare con qualche formula low cost.

I dirigenti nerazzurri non possono permettersi di negoziare a cifre troppo elevate per via dei problemi finanziari societari. Infatti, Steven Zhang ha oltre mezzo miliardo di debiti.

Zhang, debiti con Oaktree e banca cinese: perché il calciomercato è coinvolto

Come sottolineato dal giornalista e direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani sul suo account Twitter, Zhang deve fare i conti con il processo del 21 agosto ad Hong Kong “per un debito non onorato di 300 milioni in Cina”.

China Construction Bank Corporation chiede la restituzione di questa enorme cifra. La sentenza era prevista a giugno, ma è stata rinviata al 21 agosto per via dell’assenza di Steven Zhang e i suoi legali. La banca vorrebbe pignorare i beni posseduti all’estero dal numero uno nerazzurro. Il processo di Hong Kong, sotto questo punto di vista, potrà essere decisivo.

Oltretutto, la società nerazzurra deve restituire “360 milioni a Oaktree” per il finanziamento del club, che continua a macinare passivi. L’obiettivo del presidente dell’Inter è rifinanziare questo debito ben oltre il limite entro il quale dovrà essere pagato.

Insomma, grattacapi finanziari che in un modo o nell’altro incidono sulla stabilità economica del club. Se il debito con Oaktree non dovesse essere saldato e non si troverà una soluzione, il fondo californiano potrà pignorare le azioni del club, rilevandolo da Steven Zhang. La situazione coinvolge anche il calciomercato nerazzurro.

Marotta e Ausilio non possono permettersi di fare passi falsi con acquisti spropositati che peggiorano le condizioni economiche. Motivo per il quale in attacco e in difesa, ormai, l’Inter proverà a chiudere per soluzioni favorevoli e a basso costo. Negli ultimi giorni della finestra estiva potrebbero essere annunciati nuovi colpi, quando solitamente i giocatori vengono ceduti a prezzo di saldo.