Allarme rosso per l’Inter: “Zhang gioca con soldi non suoi”

Il punto sulla situazione societaria dell’Inter: il duro commento sul presidente Steven Zhang

Le nuove rivelazioni sulla situazione societaria dell’Inter sono al centro dell’intervento di Alessandro Giudice sul canale twitch di Tv Play.

Un intervento nel corso del quale viene spiegata quel è la situazione attuale della società nerazzurra, ma ci si sofferma anche sul presidente Steven Zhang. In primo luogo Giudice spiega qual è lo stato delle cose per il club lombardo: “L‘Inter ha una struttura societaria a tre livelli: una società operativa (FC Internazionale) che poi controlla Inter Media al livello di sotto e sopra è controllata da un domino di società lussemburghesi tramite cui Zhang controlla l’Inter. Una di queste società è in pegno a Oaktree“.

Tutti questi livelli sono indebitati: “Abbiamo FC Inter che ha concluso l’anno con un patrimonio netto negativo. Poi c’è Inter Media che ha anch’essa dei debiti, i bond garantiti dai diritti televisivi. E sopra ci sono anche debiti perché la controllante è indebitata con Oaktree e questo debito aumenta perché produce interessi al 12% che vanno ad aggiungersi. Quindi questo debito raggiungerà a maggio 2024, scadenza finale del debito, i 400 milioni“.

Inter, Giudice su Zhang: “Gioca con i soldi altrui”

In considerazione di tale situazione, Giudice continua il suo ragionamento.

“L’Inter non ha equity, ma solo debiti. Ha un azionista solo nominale e non c’è più il capitale da nessuna parte. Per Zhang il rischio sta nella valorizzazione del brand: se l’Inter ha un valore di mercato inferiore rispetto a quello ad estinguere i debiti, lui ci perde. Lui non rischia più nulla”.

Una situazione complicata anche perché il presidente nerazzurro è anche lui ricercato dai debitori: “Una società dove non c’è più rischio di impresa, non ha un’azionista ma uno che sta giocando con i soldi altrui. Di fatto Zhang risulta nullatenente, in Cina è inseguito dai creditori che non riescono a trovare beni a suo nome. Stanno cercando di pignorare compensi dall’Inter che lui non riceve”.