Zhang pazzo di Inzaghi: “È stato un dono”. Poi l’annuncio su Oaktree

Lunga intervista a Steven Zhang alla vigilia della finalissima di Champions League. Ecco le parole del presidente dell’Inter

L’attesa è alle stelle in casa Inter alla vigilia della finalissima di Istanbul. Domani sera la squadra di Simone Inzaghi si giocherà la Champions League contro il Manchester City di Guardiola.

Nel giorno della vigilia, il presidente Zhang è tornato a parlare caricando la sua squadra a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Rispetto per il City, una squadra magnifica, ma nessuna paura: abbiamo le qualità per affrontarli”. Il numero uno nerazzurro è pazzo di Simone Inzaghi: “Ha grandissime capacità di gestione e infonde una incredibile tranquillità. Quando lo vedo prima delle gare, sono più teso io di lui. Inzaghi è stato un dono per me. Ed è l’uomo della finale di Champions. Spesso si chiede chi sia l’allenatore migliore o il più geniale. Io credo siano domande sbagliate. Ogni club ha una storia differente, il lavoro di un tecnico dipende dalla fase che la società sta vivendo, dai giocatori a disposizione, da molte cose. Il calcio non è una scienza esatta”.

Sul futuro di Lukaku, invece, Zhang preferisce non rispondere: “Niente domande sui giocatori, la prego…”.

Inter, parla Zhang: “Abbiamo intenzione di rinegoziare con Oaktree”

Annuncio, poi, su Oaktree: “È un fondo importante gestito da persone molto professionali. Abbiamo intenzione di rinegoziare il prestito. Troveremo una soluzione insieme per il rifinanziamento”.

Zhang ha anche voluto rassicurare i tifosi sulla solidità del club: “Finché ci sarò io, ci sarà un’Inter stabile e competitiva”. Infine, il presidente nerazzurro ha commentato così i recenti rumors riguardanti la cessione del club: “No, siamo un grande club, so che per molti vedere il proprio nome accostato all’Inter regala visibilità. Sono come i rumors di mercato, basta ignorarli”.