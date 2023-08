Un altro bomber low cost: l’Inter ‘approfitta’ di Kane

L’Inter va a caccia di un nuovo attaccante ormai da qualche tempo. Al netto del nome di Arnautovic spunta un altro centravanti esperto ma proveniente dall’estero

Casting aperto in attacco per l’Inter, che da tempo è a caccia di un altro centravanti in grado di andare a chiudere numericamente un reparto orfano di Dzeko e Lukaku, e potenziato dal solo Marcus Thuram.

La limitazione principale riguarda il budget a disposizione per chiudere non solo un attaccante, ma anche un difensore: 25/30 milioni di euro. In questo contesto nasce l’idea dell’usato sicuro Marko Arnautovic, per il quale però come vi abbiamo detto, il Bologna non ha alcuna intenzione di fare sconti.

Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ si guarda anche alla possibilità di esuberi dalle big d’Europa con l’interesse nelle ultime ore per Eric Choupo-Moting che sarà inevitabilmente chiuso dal valore superiore di Harry Kane, proveniente dal Tottenham al Bayern.

Calciomercato Inter, casting tra i numeri nove: ecco Choupo Moting

Col Bologna ci si riaggiornerà a breve per la questione Arnautovic, anche se allo stesso tempo resta sullo sfondo anche l’idea dal Portogallo per Taremi, seppur complicata da una valutazione troppo alta da 30 milioni.

Allo stesso modo l’Inter si guarda attorno e pensa a Choupo-Moting che costerebbe una decina di milioni e il Bayern sarebbe disposto a privarsene. In più ha anche maggiore esperienza internazionale.