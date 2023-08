Roma, rebus Matic: arriva l’ennesimo indizio

La Roma alle prese con la questione Matic, tentato dal trasferimento al Rennes: il serbo non si allena da giorni e oggi è arrivato l’ennesimo indizio

In casa Roma sono momenti frenetici per gli ultimi colpi in entrata del mercato. La priorità è sempre l’attaccante, ma la questione Marcos Leonardo – nonostante la volontà ferrea del calciatore di sposare il giallorosso – non è semplicissima da sbloccare per la resistenza del Santos. Così intanto Tiago Pinto si sta cautelando con Duvan Zapata, che in queste ore – come vi abbiamo raccontato – si è avvicinato parecchio. Ora il gm deve trovare l’accordo con l’Atalanta sulle cifre, ma la sensazione è che si possa andare a dama.

Ma da sbrogliare per la Roma c’è anche la matassa piuttosto ingarbugliata relativa al centrocampo. Se Renato Sanches sembra in dirittura d’arrivo, a scombinare le carte c’è la questione Matic. Sul serbo è piombato da qualche giorno il Rennes, che è in pressing, e il calciatore è molto tentato. Intanto da Trigoria continuano a ripetere che di offerte ufficiali non ne sono arrivate e che ovviamente il calciatore non è sul mercato. Il centrocampista ex United e Chelsea è il pupillo di Mourinho, come dimostrano le prestazioni e l’importanza della scorsa stagione. Matic è stato fermo per qualche giorno ed è tornato in gruppo solo alla vigilia della trasferta con il Tolosa. Il serbo non è però partito per la Francia e anche negli ultimi allenamenti non ha partecipato alle sedute col resto dei compagni.

Roma, Matic non è partito per Tirana

Anche oggi il classe ’88 non è salito sull’aereo che ha riportato la Roma a Tirana per l’amichevole con il Partizani. Come lui anche Paulo Dybala, ma ovviamente le situazioni sono ben diverse. Per l’argentino si tratta di semplice precauzione dopo che domenica scorsa è uscito dal campo nel primo tempo.

Per Matic, almeno ufficialmente, la motivazione è sempre la gestione fisica ma è ovvio che la questione mercato giochi un ruolo fondamentale in questo caso. Dipende tutto da lui. E proprio per questo intanto la Roma si sta cautelando con un’altra operazione imbastica col PSG, ovvero Leandro Paredes. Come vi abbiamo raccontato, infatti, l’argentino aspetta l’Italia e ha messo in pausa le altre offerte. I giallorossi stanno discutendo in queste ore con i francesi di un trasferimento a titolo definitivo. Con il contratto in scadenza 2024, verosimilmente Pinto dovrà dare l’ok al versamento di un indennizzo, magari condito con bonus e percentuale sulla rivendita. Per il calciatore invece è pronto un contratto biennale, con eventuale opzione per il terzo anno.