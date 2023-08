Caso Matic, la Roma si cautela: Paredes a titolo definitivo | CM.IT

Alle prese con il caso Matic, che non parteciperà all’amichevole di Tirana, la Roma si muove per l’eventuale sostituto: Paredes nel mirino

Nemanja Matic, alle prese con qualche problema fisico, non si allena da giorni. E, quasi contestualmente, sono iniziate a circolare le indiscrezioni su un possibile futuro lontano dalla Roma.

Il Rennes, anche attraverso dichiarazioni pubbliche, ha messo nel mirino il centrocampista serbo, ma alla Roma non sono ancora arrivate offerte ufficiali per il cartellino del calciatore. Nel frattempo, l’ex Manchester United non è volato alla volta di Tirana dove la squadra allenata da José Mourinho se la vedrà in amichevole contro il Partizani. Gli uomini mercato giallorossi, però, non si vogliono far trovare impreparati e hanno imbastito la trattativa per quello che potrebbe essere il sostituto di Matic. Nella giornata di ieri, vi abbiamo raccontato della grande voglia di Leandro Paredes di tornare in Serie A, anche per rifarsi dopo la negativa stagione vissuta con la Juventus nella scorsa stagione.

Aggiornamento #Paredes: la #Roma, sempre alle prese con la questione #Matic, e il #Psg discutono di un trasferimento a titolo definitivo (piccolo indennizzo, %, bonus). Si discute anche del contratto del giocatore 🇦🇷, biennale o 2+1 @calciomercatoit https://t.co/iFOvQkO8DF — Alessio Lento (@alessio_lento) August 12, 2023

Il Campione del Mondo argentino ha messo in stand by le altre proposte, compresa quella del Galatasaray, per attendere novità dall’Italia. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, qualcosa si è mosso in queste ore. La Roma sta, infatti, discutendo col Paris Saint-Germain per un trasferimento a titolo definitivo del calciatore, per lui si tratterebbe di un ritorno. In scadenza di contratto nel giugno 2024, per Paredes i giallorossi potrebbero dover versare un piccolo indennizzo, magari condito da bonus e da percentuali su future rivendite. Nello stesso tempo, sul fronte dell’accordo col 29enne regista, si lavora su un contratto biennale con opzione per un’ulteriore stagione. Lavori in corso: in attesa di capire cosa succederà con Matic, la Roma si cautela.