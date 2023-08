Dopo la Juve, ancora Serie A: Paredes aspetta la chiamata | CM.IT

Leandro Paredes è tornato al Psg dopo l’esperienza alla Juventus. Per il futuro, l’intenzione è quella di tornare in Serie A, Roma e Lazio lo seguono

Sono giorni intensi in casa di Lazio e Roma, molte le trattative che riguardano i due club capitolini con Maurizio Sarri e José Mourinho che attendono rinforzi in vista dell’inizio della stagione ormai alle porte.

I biancocelesti sono al lavoro con la Juventus per portare a termine una doppia operazione che riguarda Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. Per l’esterno sinistro sarebbe un ritorno alla Lazio, dopo l’esperienza intrapresa nel gennaio scorso. Per l’ex centrocampista del Monza, invece, si tratterebbe di una grande occasione per mettersi in mostra ad alti livelli, visto che in bianconero gli spazi sono davvero molto ridotti. Per entrambi si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, operazione che potrebbe portare nelle casse della Juve 25 milioni di euro circa. Attenzione, però, sempre a Matteo Ricci del Torino per il centrocampo, nonostante le parole del presidente granata Urbano Cairo e del direttore sportivo Davide Vagnati.

Sull’altra sponda del Tevere, la Roma se la passa decisamente poco bene. Manca ancora l’attaccante e la trattativa col Santos per Marcos Leonardo non accenna a sbloccarsi, nonostante il calciatore stia facendo di tutto per approdare in giallorosso dopo aver rotto col club brasiliano. Ma c’è anche la questione Nemanja Matic da risolvere, col Rennes sempre sullo sfondo pronto ad accogliere il 35enne centrocampista serbo, ma senza spendere soldi per il suo cartellino. Soluzione inaccettabile per la società del gruppo Friedkin. Per l’eventuale sostituzione di Matic, come raccontato nei giorni scorsi, c’è il grande ex Leandro Paredes.

Paredes aspetta la Serie A: Galatasaray in stand by

Dopo la deludente stagione con la Juventus, Leandro Paredes è tornato al Paris Saint-Germain, club con cui è sotto contratto fino al giugno 2024. E il suo nome è stato messo sul tavolo durante la trattativa per Renato Sanches con la Roma, se Matic dovesse continuare a insistere per lasciare la Capitale. Adesso, il Galatasaray è segnalato concretamente sulle sue tracce, ma secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il 29enne regista di San Justo ha messo in stand by tutte le possibilità in attesa di una chiamata dalla Serie A. La sua volontà, infatti, è quella di fare ritorno in Italia e, oltre alla Roma, anche la Lazio monitora la situazione, in attesa di capire come andranno a finire le altre operazioni attualmente imbastite. Dunque, il Galatasaray resta in attesa così come Paredes che aspetta una telefonata col prefisso italiano. Vi terremo aggiornati.