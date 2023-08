Inter, Gosens all’Union Berlino: arriva Carlos Augusto | CM.IT

Doppia operazione in chiusura per l’Inter: via Gosens, arriva Carlos Augusto dal Monza. Le cifre e i dettagli delle trattative

Dopo l’accelerazione di ieri, la trattativa che porterà Robin Gosens lontano dall’Inter è in via di definizione. Passi avanti decisi anche per il sostituto in nerazzurro: è in arrivo Carlos Augusto dal Monza.

Per il tedesco, come raccontato ieri sera, l’accordo è stato trovato sulla base di una cessione a titolo definitivo per 15 milioni di euro. Adesso, nuove indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, parlano di affare praticamente definito tra le parti.

Contestualmente, l’Inter ha chiuso per il sostituto, un obiettivo di vecchia data per i nerazzurri: la stessa cifra incassata per Gosens, verrà investita su Carlos Augusto, ma la formula del trasferimento sarà quella di un prestito con obbligo di riscatto. E il 40% andrà al Corinthians, come da accordi precedenti tra il club brasiliano e il Monza. Battuta così la concorrenza della Juventus e dell’Atalanta che, dopo la cessione di Joakim Maehle, era pronta ad andare all’assalto del calciatore. Naturalmente, Carlos Augusto non prenderà parte alla rifinitura della squadra di Palladino in vista dell’impegno di Coppa Italia di domani.