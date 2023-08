L’Union Berlino torna su Gosens: trattativa con l’Inter | CM.IT

Discussioni in corso tra i nerazzurri e la società teutonica per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Le ultime di Calciomercato.it



Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano il ritorno deciso su Gosens dell’Union Berlino, il primo club tedesco mossosi in maniera concreta per lui alla fine della scorsa stagione. L’Inter è ben disposta a cedere il laterale, preso dall’Atalanta nel gennaio 2022 ma non riuscito a imporsi come titolare e ad avere la continuità avuta in quel di Bergamo.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, le discussioni in corso tra i nerazzurri e la società teutonica sono impostate su una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Per quanto riguarda la formula, Zhang e soci vorrebbero più certezze possibili sull’addio a titolo definitivo: non da escludere un prestito con obbligo, anche ‘condizionato’ purché le condizioni non siano impossibili. Si tratta anche su questo aspetto, tutt’altro che di poco conto.

58 presenze, 5 gol e 1 assist nell’anno e mezzo in nerazzurro, Gosens non disdegnerebbe la permanenza a Milano, tuttavia è da tempo aperto a un trasferimento per tornare a rivestire un ruolo da protagonista, anche in ottica Euro 2024.

Staremo a vedere come si svilupperà la trattativa tra l’Union Berlino (che l’anno prossimo farà la Champions) e l’Inter, la quale in caso di addio di Gosens andrebbe forte su Carlos Augusto del Monza, nel mirino anche della Juventus.