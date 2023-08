Calciomercato Atalanta, la cessione è UFFICIALE

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha comunicato la cessione di un calciatore importante, arrivato nel gennaio del 2021

Nuova operazione, questa volta in uscita, per quanto riguarda l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in questa sessione di mercato molto movimentata. In attesa di abbracciare Charles De Ketelaere dal Milan, i nerazzurri salutano un calciatore.

Arrivato nel gennaio del 2021 dal Genk, Joakim Maehle lascia l’Atalanta dopo due anni e mezzo per approdare in Bundesliga. Il Wolfsburg ha, infatti, annunciato l’ingaggio del 26enne esterno destro danese a titolo definitivo e lo ha vincolato con un contratto valido fino al 30 giugno 2027.