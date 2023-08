Inter, anche Marotta nel mirino: “Sorpreso tante volte, era prioritario”

Il calciomercato dell’Inter è in movimento, ma si registrano rallentamenti sulla questione centravanti e su Samardzic

Dopo l’arrivo e l’ufficializzazione di Emil Audero, che andrà a coprire le spalle a Yann Sommer, l’Inter si aspettava di chiudere l’operazione Lazar Samardzic in questo weekend. Ma qualcosa è andato storto.

Nella giornata di ieri, l’incontro col padre del giocatore e gli agenti non è andato a buon fine. La fumata grigia, dopo la richiesta più alta di commissioni, può ancora diventare bianca, ma i margini non sono tanti. La dirigenza nerazzurra è indispettita da questo atteggiamento, dunque bisognerà lavorare alacremente per ricucire lo strappo che si è venuto a creare. Nel frattempo, però, continua la caccia dell’amministratore delegato Beppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio al centravanti da regalare a Simone Inzaghi.

Tante le trattative sfumate in queste settimane, da quella per Alvaro Morata a quella per Gianluca Scamacca. Dopo la richiesta altissima dell’Arsenal per Folarin Balogun, anche questa opzione appare, almeno momentaneamente, accantonata. Adesso, l’attenzione è puntata su Mehdi Taremi del Porto, che chiede 30 milioni di euro, e Marko Arnautovic, che il Bologna continua a dichiarare incedibile. Mentre è di questa mattina l’idea Eric Maxim Choupo-Moting del Bayern Monaco, che ha appena acquistato Harry Keane dal Tottenham. Una situazione complicata da risolvere a pochi giorni dall’inizio del campionato.

L’Inter e Marotta sorpresi da Lukaku: Inzaghi aspetta il bomber

Un calciomercato difficile per l’Inter, ma non solo. E, sulla questione centravanti, il giornalista Sandro Sabatini non ha fatto sconti a nessuno. “Scamacca costava troppa. Lukaku lo volevano in prestito – le sue parole a ‘Radio Radio’ – Credo che per Arnautovic ci sia margine di trattativa col calciatore che spingerà per l’Inter. Va, però, per i 35 anni. È una situazione in cui Zhang non ha dato pace. Anche Marotta quest’anno è rimasto tante volte sorpreso. Da quando è venuta fuori la verità su Lukaku, era prioritario il numero 9. Ottimo Gosens–Carlos Augusto, ma è la riserva di Dimarco. Di fatto, al 12 agosto, non c’è il centravanti. Thuram è un ottimo giocatore, però ha caratteristiche che sono quasi opposte rispetto a quelle di Lukaku. Il vero e proprio centravanti ancora manca”. Vedremo se Marotta e Ausilio riusciranno a chiudere l’operazione bomber prima del 19 agosto.