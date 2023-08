Tensione tra Roma e Fiorentina, ma Beltran ha scelto: domani in Italia

Si è risolta in queste ore la situazione legata a Lucas Beltran, per cui la Fiorentina aveva chiuso prima dell’inserimento della Roma: il giocatore ha preso la sua decisione

Sono giorni frenetici per i club di Serie A a caccia del colpo in attacco. La Roma in primis, che cerca il centravanti da diverse settimane dopo l’infortunio pesantissimo di Abraham. A lungo i giallorossi hanno trattato Scamacca e Morata, ma alla fine il primo ha firmato per l’Atalanta e l’altro presto dovrebbe firmare il rinnovo con l’Atletico Madrid. Due obiettivi sfumati a causa delle difficoltà economiche, con i giallorossi che non possono permettersi spese folli.

Poi la pista Marcos Leonardo, una telenovela che dura ormai da diversi giorni e densa di colpi di scena. La situazione, al netto delle parole di Diego Aguirre che non cambiano affatto la sostanza, è così da un po‘. Il giocatore vuole assolutamente la Roma, rifiuta di allenarsi e sta chiedendo al Santos ripetutamente la cessione. Dicendo no al rinnovo con raddoppio dell’ingaggio. Ma il club brasiliano non vuole perdere sia lui che Deivid e non dà l’ok. Intanto i giallorossi stanno incontrando problemi anche per Arnautovic, che il Bologna non ha intenzione di lasciar andare. E allora in queste ore ha provato l’inserimento per Lucas Beltran, talentuosissimo attaccante del River Plate che da settimane è nei radar di diversi club europei.

Beltran ha scelto la Fiorentina: a vuoto l’inserimento della Roma

Tra questi il Benfica, che di recente si è fatto avanti, ma soprattutto la Fiorentina. I viola erano vicinissimi a chiudere il colpo, dopo l’accelerata dei giorni scorsi. L’arrivo dei giallorossi ha portato ovviamente a una riflessione da parte dello stesso calciatore, che – come riporta la giornalista di ‘TGR Toscana’ Sara Meini – alla fine ha scelto i viola.

Non solo, perché ci sarebbe stata anche una telefonata ‘rovente’ tra il dg della Fiorentina Barone – infastidito per l’inserimento della Roma – e un dirigente giallorosso. La parola con il club gigliato però è stata rispettata, Beltran si è convinto totalmente del progetto dei toscani e ha dato il suo ok. Domani dovrebbe così partire per Firenze.