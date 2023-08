Accelerazione Fiorentina per Beltran: la viola si rifà l’attacco | CM.IT

La Fiorentina piazza un’accelerazione importante per Lucas Beltran, attaccante del River Plate: le ultime

La Fiorentina prova a mettere la quinta e a rifare il look all’attacco di Vincenzo Italiano. Il problema del gol ha attanagliato la viola durante la scorsa stagione e la società del presidente Commisso vuole correre ai ripari.

Così la società lavora su questo fronte in ottica mercato. In prima linea c’è Lucas Beltran, 22 anni, argentino di proprietà del River Plate. Anche il Benfica è sul calciatore che piace da tempo alla Fiorentina: a lavorare con i viola un intermediario molto forte che ha preparato il terreno per la trattativa.

Con il club portoghese che non è riuscito a sistemare gli ultimi dettagli con la società sudamericana e valuta anche altre piste (dal ritorno di Joao Felix a Pedro), stando a quanto raccolto da Calciomercato.it la Fiorentina ha piazzato un’accelerazione importante per Beltran.

Fiorentina, nel mirino Beltran e Nzola: servono le cessioni

Oltre all’argentino, indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione confermano che prosegue la trattativa per Nzola.

Serve però anche l’uscita a stretto giro di uno degli attaccanti attualmente nella rosa della viola: Cabral potrebbe essere ceduto, mentre – al momento – non si registrano trattative in fase avanzata per Jovic.