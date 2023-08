Inserimento nella notte, ribaltone Juve in Serie A

Novità in casa Juventus: c’è la possibilità che salti un operazione. Un club di Serie A si inserisce nell’affare che sembrava chiuso.

Il mercato della Juventus gira soprattutto attorno alle cessioni. La società segue la via della sostenibilità, come confermato dallo stesso Massimiliano Allegri, e senza Europa deve anche accorciare la rosa, visto che non servirà fare troppo turnover.

Tanti gli esuberi da liberare nel corso di queste ultime settimane di mercato. Da Bonucci a Pellegrini, passando per qualche giovane da piazzare come Miretti fino a Zakaria, mai entrato in sintonia con Massimiliano Allegri.

Il centrocampista svizzero è sbarcato in Italia nel gennaio 2022, ma è stato impiegato solo per quei primi sei mesi. Nell’estate passata, al gong, è stato ceduto in prestito al Chelsea. E ora, invece, è ai margini della rosa, inutilizzato e consapevole che entro questa finestra di mercato sarà ceduto un’altra volta. In realtà, il Monaco avrebbe trovato anche l’intesa per portarlo in Francia, ma nella notte ci sarebbe stato un inserimento da parte di un club italiano.

Zakaria, niente cessione all’estero? C’è un modo per restare in Serie A

Come riportato dal Corriere dello Sport, quest’oggi sono previsti dei contatti tra la dirigenza laziale e quella bianconera. In particolare, Lotito sta cercando nuovi centrocampisti che possano essere di gradimento a mister Sarri. Uno su tutti è Rovella e nell’incontro con la Juventus si parlerà proprio del ragazzo. Ma non solo.

Infatti, è possibile anche un sondaggio per Denis Zakaria, valutato poco più di 20 milioni di euro. Oggi si capirà se la trattativa può entrare nel vivo o la Lazio dovrà virare su altri profili.

In passato, tra l’altro, il club biancoceleste aveva già messo nel mirino il centrocampista svizzero. Era il 2017, quando Zakaria giocava allo Young Boys e il ds Tare aveva puntato questo giovane ragazzo dalle buone premesse. Poi però la Lazio virò sull’esperto Lucas Leiva, che dopo 10 anni lasciò il Liverpool per un trasferimento valutato circa 5 milioni di euro.