Scartato da Allegri, finalmente la cessione: la Juventus fa cassa

La Juventus fa cassa con una cessione importante: via l’esubero, Allegri finalmente accontentato. Chiusura dell’affare ad un passo.

A seguito di qualche nuovo innesto in rosa, la Juventus deve fare spazio e cedere calciatori. Il mercato bianconero passa anche dalla partenza degli esuberi.

La decisione è stata presa praticamente sin da subito, quando dall’elenco dei convocati per la tournée in America non figurava il suo nome. Stiamo parlando di Denis Zakaria, ormai ad un passo dalle cessione. Il centrocampista svizzero è stato acquistato nel gennaio 2022 a titolo definitivo. Tuttavia, dopo un avvio discreto, Allegri ha deciso di lasciarlo andare in Premier League al gong della finestra estiva di calciomercato della passata stagione. Una cessione al Chelsea che spiazzò un po’ tutti. Per tempi e modi.

Forse la tattica, forse l’incompatibilità con il mister, ma Zakaria non ha lasciato il segno a Torino. E un anno dopo, la Juventus sta provando a piazzarlo all’estero. Oramai mancano solo i dettagli per questa cessione prevedibile e alquanto scontata.

Zakaria via dalla Juventus: quanto incasserà il club bianconero

Nelle scorse settimane, erano diverse le pretendenti per l’acquisto del cartellino di Denis Zakaria. E’ pur sempre uno dei titolari della nazionale svizzera – non di certo una rosa senza qualità – ha potenza e qualità. Il West Ham si era fatto avanti, ma nelle ultime ore la Juventus è riuscita a trovare la giusta intesa con il Monaco.

La trattativa è entrata nelle battute finali. Il club monegasco è intento a chiudere presto l’affare, magari entro l’inizio del campionato francese. Domenica 13 agosto ci sarà l’esordio in campionato contro il Clermont e sarebbe un bel regalo per Adolf Hutter, il mister del Monaco. L’affare tra il Monaco e la Juventus può completarsi mediante la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato ad una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Nelle prossime ore è prevista la fumata bianca.

Per Zakaria sarebbe il suo primo trasferimento in Francia, dopo aver giocato in Svizzera, in Germania, in Italia e in Inghilterra, al Chelsea. Proprio nella sua esperienza in Bundesliga con il Borussia Monchengladbach ha avuto Hutter come allenatore. I due si conoscono molto bene e il mister austriaco ne apprezza le sue doti atletiche. Dopo un anno e mezzo i due torneranno a lavorare assieme, in un’altra dimensione, con nuovi obiettivi.

Dunque, la Juventus fa cassa, ma non basterà. Servirà ancora piazzare giocatori ai margini del progetto come Pellegrini o giovani come Miretti, Nicolussi Caviglia e il nuovo acquisto Gonzalez. Questi ultimi tre potrebbero finire insieme alla Salernitana.