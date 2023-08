La Juve non si ferma: due cessioni e colpaccio dalla rivale in Serie A

La Juve ha intenzione di dire ancora la sua: con un paio di uscite a centrocampo può dare l’assalto al big di una rivale

La Juventus si prepara a essere protagonista delle ultime settimane di mercato e non solo per la questione Lukaku-Vlahovic, che resta sempre in piedi. In Inghilterra parlano di un Pochettino che non è totalmente convinto del serbo mentre il Bayern potrebbe ripensarci se naufragasse definitivamente la trattativa per Kane.

Insomma, ancora tutto aperto anche se sia la Juve che il giocatore vogliono chiudere al più presto. La situazione continua a essere da risolvere, con il conguaglio da decidere: i bianconeri sperano in 40 milioni, il Chelsea 20 ma ci si può venire incontro a metà strada. Intanto la questione centrocampo è ancora in via di risoluzione, dal momento che va completata la cessione di Zakaria al Monaco. Dopo l’uscita dello svizzero potrebbe anche toccare a Miretti, che piace alla Salernitana. Con queste premesse, e visti i dubbi amletici sulle condizioni di Pogba, non è escluso un altro colpo a centrocampo. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport l’ultima idea è quella che porta a Sofyan Amrabat, centrocampista e perno della Fiorentina. È un profilo ancora abbastanza giovane, classe ’96, ma soprattutto esperto e già a suo agio in Serie A. Per questo piace molto ad Allegri, ma non è il solo.

La Juve pensa ad Amrabat: pronto l’assalto

Secondo la rosea, quello di Amrabat è un nome che convince praticamente tutti alla Juve: Allegri sì, ma anche il dt Giuntoli e il ds Manna. Non c’è ancora una trattativa con la Fiorentina, anche perché l’obiettivo dei bianconeri era Franck Kessie, con l’assalto programmato per gli ultimi giorni di mercato. Invece l’ivoriano ex Milan ha scelto l’Arabia Saudita, cambiando i piani della Signora.

Va detto che Amrabat, grande protagonista col Marocco all’ultimo Mondiale, preferirebbe la Premier League dove c’è la trattativa avviata col Manchester United. Al momento, però, con i Red Devils c’è una fase di stallo ma la loro potenza economica è tale da poter chiudere eventualmente in ogni momento. In questa attesa potrebbe anche inserirsi la Juve, che con la Fiorentina ha un canale già aperto, soprattutto dopo il passaggio di Arthur in viola. Barone e Commisso vogliono almeno 25 milioni più bonus, che in parte potrebbero arrivare proprio da Zakaria. I bianconeri sono pronti ad approfondire la questione Amrabat, ma intanto tengono d’occhio anche il giovane Habib Diarra dello Strasburgo. Sul fronte Kostic, invece, la Juve ascolterebbe offerte all’altezza: il serbo non è incedibile e in caso di addio il mirino sarebbe dritto su Carlos Augusto.