Lukaku-Juve, altro colpo di scena: salta tutto, ma c’è un’unica soluzione

La trattativa per Lukaku e Vlahovic potrebbe clamorosamente saltare, come riportano in Inghilterra, per un problema ‘di fondo’. E intanto spunta un ritorno

Un’altra possibile puntata della telenovela Lukaku-Vlahovic potrebbe presto vedere gli schermi. Juventus e Chelsea continuano a parlare, si tengono in contatto ma l’accordo ancora non c’è. Lo scambio è sempre in piedi, combacia tutto tranne l’intesa sul conguaglio economico da corrispondere ai bianconeri. Che vogliono 50 milioni, con la possibilità di arrivare a 40 mentre i Blues cercano di non salire oltre i 20. Con un po’ di sforzo ci si può incontrare a metà strada, ma questo ancora non è avvenuto.

Nel frattempo sono tutti impazienti, Lukaku in primis e poi anche Max Allegri che vedere il tempo scorrere in vista dell’inizio del campionato. Tra oggi e domani dovrebbe andare in scena una nuova call tra le società per provare a limare ulteriormente le differenze. Se è vero che il Chelsea potrebbe aver alzato l’offerta di qualche milioncino, la Juve ha nuovamente rifiutato. Alla fine si potrebbe arrivare a dama per una cifra intorno ai 35 milioni. L’operazione conviene a tutti, sia a livello economico che finanziario e di spogliatoio, visto che Lukaku è completamente fuori dai radar londinesi e rischia solo di creare problemi. Nonostante questo, l’affare rischia di saltare per un motivo ben preciso di cui in queste ore stanno parlando in Inghilterra. Secondo ‘The Guardian’, infatti, il manager del Chelsea Mauricio Pochettino non sarebbe affatto convinto di Dusan Vlahovic. Il tecnico argentino nutrirebbe dei dubbi sull’arrivo del serbo, il che ovviamente farebbe saltare tutta la trattativa.

Juve-Lukaku, Pochettino non vuole Vlahovic ma il Bayern può risolvere tutto

Ma in questo scenario si inserisce una nuova possibile mina vagante, un ritorno. Non parliamo del Tottenham, che potrebbe pensarci in caso di addio di Kane, ma del Bayern Monaco. Che, guarda caso, da settimane tratta proprio il bomber inglese senza successo. E negli ultimi giorni sembra essersi allontanato dal suo possibile arrivo. Levy non scende da 120 milioni, i bavaresi non intendono arrivare a quella cifra e sono fermi a circa 80.

Come riporta ‘Tuttosport’, alcune voci e indiscrezioni parlano proprio di riflessioni in casa Bayern Monaco che vedono protagonista Dusan Vlahovic. Il serbo era già nei radar dei tedeschi, ma senza che mai si concretizzasse in un’offensiva o tantomeno un’offerta. Gli stessi soldi che i bavaresi avrebbero offerto al Tottenham per Kane, circa 80 milioni, sarebbero a dir poco perfetti per la Juventus. È quella infatti la cifra che i bianconeri chiedono per il classe 2000, che gli permetterebbe di sistemare ancora meglio il bilancio. Di certo alla Continassa aprirebbero ben volentieri a questa soluzione, probabilmente meno al possibile inserimento di due nomi come Goretzka e Gravenberch. Che pure potrebbero essere graditi, ma a centrocampo la Juve è già ingolfata. Cedere Vlahovic al Bayern porterebbe poi i bianconeri a presentarsi con il cash dal Chelsea per Lukaku.

Manna e Giuntoli sarebbero disposti a spendere per il belga circa 35 milioni subito più 3 milioni di bonus. Mentre con il belga è già pronto un accordo da 8 milioni a stagione più bonus per 3 anni, più opzione per il quarto. Ovviamente senza la dinamica aggiuntiva dello scambio, sarebbe più semplice trattare il solo Lukaku tra le due società. E questo eliminerebbe anche il problema della volontà di Pochettino. Per Vlahovic in queste ore si era tornato a parlare anche del Real Madrid.