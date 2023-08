Tris di nomi per la Juventus: Allegri fa jackpot

Giuntoli vuole consegnare anche un centrocampista ad Allegri: tris di nomi per rinforzare la rosa della Juventus

Il mercato dei bianconeri adesso vede come assoluti protagonisti Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, con il futuro dell’attacco di Massimiliano Allegri legato a doppio filo al destino dei due attaccanti. Se lo scambio andrà in porto, Big Rom sarà il nuovo titolare della 9 della Juventus. I regali di Cristiano Giuntoli per il tecnico livornese, però, potrebbero non essere finiti: tris di nomi a centrocampo.

La suggestione Franck Kessie è sfumata, con l’ivoriano che ha ceduto alle sirene arabe, ma la volontà della dirigenza bianconera di accontentare il proprio allenatore non è venuta meno. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Giuntoli continua il proprio pressing per Habib Diarra, ma sul 19enne dello Strasburgo la concorrenza è fittissima: Wolfsburg e Lens sembrano essere intenzionati ad anticipare la Juve. Dalla Germania però, e più precisamente dalla Baviera, arrivano due alternative di assoluto livello.

Non solo Diarra, anche Goretzka e Gravenberch per la Juve

Attenzione agli equilibri che si stanno creando in Baviera agli ordini di Thomas Tuchel, in particolare per quanto riguarda il centrocampo: Leon Goretzka e Ryan Gravenberch non sembrano rientrare nei piani del tecnico tedesco e la Juventus monitora le loro situazioni.

Iniziando dal tedesco, dopo aver vinto da protagonista la scorsa Bundesliga, ora sembra essere ai margini del progetto e potrebbe spingere per un addio. A Massimiliano Allegri piace molto il suo profilo e sarebbe un innesto importantissimo per la mediana bianconera. A 28 anni, poi, Goretzka ha la maturità per essere un leader indiscusso dello spogliatoio e un grande valore aggiunto per la squadra.

Discorso leggermente differente per Ryan Gravenberch. L’olandese classe 2002 è un profilo estremamente gradito dallo scouting bianconero da diversi anni e, questa estate, si potrebbero sfruttare le incertezze del Bayern per portarlo a Torino. Nella scorsa stagione ha trovato pochissimo il campo ed è apparso un po’ insofferente di questa situazione, la Juventus con la cessione di Zakaria – accordo vicino col Monaco per 20 milioni di euro – potrebbe garantire il tesoretto necessario per dare l’assalto al gioiellino ex Ajax. Insomma, chi vince sicuramente in questo trittico di nomi per il centrocampo è Massimiliano Allegri: il tecnico livornese vedrà soddisfatta un’altra sua richiesta.