Zakaria e non solo, la Juventus fa cassa in Premier

La Juve vuole liberarsi degli esuberi: anche Arthur e McKennie verso il ritorno in Inghilterra, ecco tutti i dettagli

Vendere e poi comprare è il diktat che si è autoimposto anche la Juventus. Vendere un big, Vlahovic o Chiesa, ma soprattutto i cosiddetti ‘esuberi’. I bianconeri fanno il tifo per la Premier League, perché è nel campionato inglese che ci sono le maggiori risorse economiche.

In Inghilterra, precisamente al West Ham, la Juve potrebbe piazzare a breve Denis Zakaria. Operazione non chiusa ma molto ben avviata. Siamo sui 20 milioni circa. In Premier potrebbe far ritorno McKennie.

Andata male l’esperienza al Leeds, retrocesso in Championship, lo statunitense ora sarebbe tornato nel mirino dell’Aston Villa stando alle informazioni di ‘Caught Offside’. Su di lui pure Borussia Dortmund e Galatasaray, ma la preferenza va ai ‘Villans’.

Da McKennie ad Arthur, non riscattato dal Liverpool. Il suo agente Pastorello ha confermato che il brasiliano intende ritentare l’avventura in Premier. Al momento, secondo la medesima fonte, c’è l’interesse del Brighton di De Zerbi e si parla di un sondaggio da parte del Wolverhampton. L’ex Barcellona piace anche al West Bromwich Albion, che però milita in Championship.