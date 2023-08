Bonucci rompe il silenzio: si scatena il caos subito dopo l’amichevole

Leonardo Bonucci torna a parlare e lo fa subito dopo il test in famiglia della Juventus: il messaggio scatena il caos

Mentre la Juventus era in campo per il tradizionale test in famiglia contro la Next Gen, Leonardo Bonucci era sugli spalti, guardava dalla tribuna i suoi compagni giocare. Prima e dopo si è concesso ai tifosi, per selfie e autografi, forse gli ultimi da calciatore bianconero.

Già perché il difensore è fuori dai piani di Allegri. Una scelta arrivata già sul finire della scorsa stagione e ufficializzata da Giuntoli al suo approdo a Torino. Il Football Director si è recato a casa del calciatore per dirgli che il suo futuro era lontano dalla Juventus: fine di una storia durata tredici anni (con la ‘pausa’ di una stagione al Milan).

Bonucci già non è più il capitano, con la fascia passata sul braccio di Danilo, e in queste ultime settimane di mercato si cercherà una sistemazione. Al momento nessuna trattativa è calda, nonostante tante indiscrezioni sul suo conto. Lui, a 36 anni, continua a lavorare come se dovesse scendere in campo anche se Allegri non lo ha mai impiegato nelle amichevoli e neanche nel test in famiglia di oggi.

Bonucci però all’Allianz Stadium c’era e dopo la partita ha voluto far sentire la sua voce con un messaggio su Instagram che ha scatenato il popolo bianconero.

Juve, il messaggio di Bonucci divide i tifosi

Poche righe per ribadire il suo amore per i colori della Juventus, quanto bastano però per far nascere un dibattito infinito, con due schieramenti che si contrastano: chi lo vorrebbe ancora vedere con la maglia bianconera e chi, invece, lo invita ad andare via.

Bonucci su Instagram scrive: “9.8.23 Allianz Stadium. Qui ho imparato, combattuto e sognato, tanto. Più di quanto pensavo fosse possibile. La realtà di oggi – continua il post del calciatore – , in un luogo che al di là di tutto continuo a percepire come casa, continua ad insegnarmi quanto l’amore e l’affetto possano arrivare oltre a situazioni imposte”. Quindi il “grazie a voi tutti juventini, dal primo giorno, fino ancora ad oggi!”.

Parole che hanno spaccato i tifosi. “Meritavi un finale diverso” scrive un utente ed un altro lo incoraggia: “Forza Leone”. Commenti di sostegno, ma anche di critiche come chi lo invita ad andare subito via, senza ostacolare un’eventuale cessione. “Vattene” scrive qualcuno ed un altro aggiunge: “Puoi anche rimanere ma non puoi mai più mettere piede in campo”.